Vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune fratræder - han udviste ifølge kommunen selv adfærd, der ikke accepteres i den stilling.

»Jeg er ked af, at der er udvist en adfærd, der ikke er forenelig med stillingen,« siger borgmester Kenneth Muhs i en pressemeddelelse, kommunen har sendt ud.

»Det er en situation, vi skal reagere på, og vi vil nu lægge vores kræfter i at få os alle godt videre.«

Den fratrådte vicekommunaldirektør hedder Søren Møllegård, og der sættes ikke flere ord på, hvorfor han fratræder.

Kommunen skriver dog, at det sker efter en gensidig aftale.

Efter fratrædelsen har et enigt byråd på et ekstraordinært møde besluttet at iværksætte en uvildig ekstern undersøgelse af Nyborg Kommune som arbejdsplads.

Det skal ske så hurtigt som muligt, når vi når til det nye år, lyder det.

»I byrådet har vi en klar ambition om, hvordan Nyborg Kommune skal være som arbejdsplads. Vi har dygtige medarbejdere, der hver dag sikrer vores stærke fundament som organisation. Medarbejdere som der er stor tillid til,« siger borgmesteren.

»Undersøgelsen som vi sætter i gang skal sikre, at vi har den samarbejdsform, omgangsform og kultur vi ønsker,« afslutter han.