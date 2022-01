Mange kvinder har oplevet menstruationsforstyrrelser i tiden efter, at de er blevet vaccineret imod corona.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen, der derfor har gjort status over danske kvinders indberetninger omkring deres menstruation.

Ifølge Styrelsen er der dog ingen tegn på, at cyklusændringer kan være en bivirkning fra coronavaccinerne. Dog viser en ny undersøgelse noget andet.

Næsten 4.000 kvinder har deltaget i et amerikansk studie, som professor i obstetrik og gynækologi Alison Edelmann fra Oregon Health & Science University, står bag.

Hvornår starter og slutter en cyklus? Menstruationscyklus er betegnelsen for den cyklus, som spænder fra første menstruationsdag til første dag i den næste menstruation. Den normale menstruationscyklus er 28 dage - dog er det ikke ualmindeligt, at en cyklus kan variere fra 21-35 dage. Ægløsningen sker cirka 14 dage før starten på næste menstruationsblødning, hvilket er på dag 14 ved en cyklus på 28 dage eller dag 21 ved cyklus på 35 dage. Kilde: Sundhed.dk

Og konklusionen herfra lyder, at vaccinationen har små effekter på menstruationscyklussen. Kvinder, der er vaccineret mod corona, oplever nemlig, at deres menstruation er forsinket med næsten en dag sammenlignet med dem, der ikke er vaccineret.

Derudover viser undersøgelsen også, at antallet af dage med blødning ikke er påvirket.

At der er kommet fokus på menstruationsforstyrrelser som bivirkning af vaccinerne, mener Edelmann er på tide.

»Menstruationscyklussen er ligesom stedsøsteren, der bliver ignoreret. Det anses for at være ubetydeligt i det store billede, men det er faktisk rigtig vigtigt for folk fra dag til dag,« siger professoren som kommentar til studiet.

Har du oplevet menstruationsforstyrrelser i tiden efter, at du er blevet vaccineret mod corona?

Og undersøgelserne omkring cyklusændringerne stopper ikke her.

For selvom de danske og europæiske sundhedsmyndigheder ikke ser nogen sammenhæng mellem menstruationsforstyrrelser og vaccination mod coronavirus på nuværende tidspunkt, oplyser den europæiske bivirkningskomité Prac, at der fortsat bør holdes øje med det.