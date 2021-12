En ny rekord er nået.

I 2021 er der nemlig et boom i bookingen af feriehuse i december.

Med både jul og nytår, der nærmer sig med hastige skridt, er der lagt op til en ordentligt omgang hygge. Som vi danskere gør det bedst.

Men vi får altså konkurrence fra vores tyske naboer. Det er nemlig især dem, som planlægger at aflægge visit i de danske feriehuse i julemåneden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Statistik.

Der er blevet booket hele 22.669 husuger i december, hvilket er det højeste nogensinde. Heraf er danskerne ansvarlige for 4.593, mens tyskerne har booket 17.276.

Sammenligner man med tallene fra 2016, er det næsten dobbelt så mange, der har valgt at tilbringe en del af juletiden i et feriehus. Da blev det nemlig til 11.818 bookinger.

»Der er tradition for, at mange tyskere holder deres juleferie i danske feriehuse, men i år har rekordmange altså udsigt til at indtage julemiddagen og hoppe ind i det nye år i et dansk feriehus,« fortæller specialkonsulent ved Danmarks Statistik, Paul Lubson og fortsætter:

»Det skyldes nok, at feriehusene giver mulighed for ferie i en privat sfære med god afstand til andre, hvilket er eftertragtet i disse covid-19-tider.«