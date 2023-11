Til at begynde med vurderede Skatteministeriet, at prisen for det nye it-system til ejendomsvurderinger var 81,6 millioner kroner. Otte år senere er regningen eksploderet til fire milliarder, og den vokser fortsat.

Nu kan B.T. afsløre, at Skatteministeriet allerede i 2015 fik at vide, at de budgetter, de lagde for systemet, ikke holdt.

Men den besked fik de politikere, som Skatteministeriet skulle have grønt lys af til projektet, ikke.

Softwarevirksomheden Systematic skulle i december 2015 vurdere, om Skatteministeriets Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger var modent til at udvikle det nye it-system.

Rapporten, som B.T. har fået aktindsigt i, blev lavet efter aftale mellem Skatteministeriet og Finansministeriet.

Da den landede i Skatteministeriet 18. december 2015 stod det klart, at der var en række problemer.

‘Budgetter for projekterne er ikke estimeret ud fra opgavens størrelse,’ fremgik det blandt andet af rapporten.

Systematic påpegede også en række andre svagheder i sin rapport og konkluderede, at der var problemer på mere end hver fjerde af de 113 områder, som blev gennemgået.

Der var blandt andet alvorlige udfordringer med projektledelse, verifikation og validering samt måling og analyse.

Professor emeritus ved IT-universitetet i København Søren Lauesen har læst Systematics gennemgang, og han forklarer, at det betyder, at der overordnet set er et problem med planlægningen af projektet.

»Systematic undersøger noget om processen: Planlægger man, tester man, reviderer man koden, måler man effektiviteten. Det gør man tilsyneladende. Men de siger intet om, hvad man planlægger. Hvad skal de forskellige dele kunne, og kan delene sættes smertefrit sammen?« forklarer Søren Lauesen.

Han fortæller, at man ved hjælp af såkaldte ‘user stories’ digter en masse ting, som systemet skal kunne, men der er ikke overblik over, om brikkerne passer sammen.

»Systematic udtrykker det sådan: Der er ingen sporbarhed mellem krav og kode. Det, der skal resultere i et program,« siger Søren Lauesen.

Også konsulentfirmaet Deloitte advarede året før om problemer med projektstyring og gjorde det i to rapporter klart, at systemet kunne blive langt dyrere, end Skatteministeriet estimerede, som B.T. tidligere har beskrevet.

Hverken Deloittes eller Systematics advarsler om problemerne med økonomi- og projektledelse fandt dog vej til de orienteringer, som Skatteministeriet præsenterede Finansudvalget i Folketinget for.

Det fremgår af en gennemgang af aktstykker i sagen.

Et halvt år efter rapporten - der slår fast, at budgetterne ikke holder, og at der er problemer på hver fjerde område - skriver Skatteministeriet følgende om rapporten i ministeriets orientering til Finansudvalget:

I forlængelse af rådets risikovurdering og anbefalinger blev der i december 2015 gennemført et eksternt review (af Systematic, red.) af projektet. Reviewet har blandt andet fremhævet en række forslag til forbedringer af organisationen på kort og mellemlangt sigt. (...) Skatteministeriet har udarbejdet en handleplan til at efterkomme alle anbefalinger i forlængelse af reviewet med henblik på fuld efterlevelse (...).

B.T. har bedt Udviklins- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet svare på, hvorfor de problemer, som både Deloitte og Systematics beskriver ikke bliver nævnt i orienteringerne til Finansudvalget.

B.T. har også bedt om svar på, om den handleplan, der blev udarbejdet på baggrund af anbefalingerne, blev fulgt.

Det har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke svaret på, men de oplyser i et skriftligt svar, at det er kendt, at udviklingen af ejendomsvurderingssystemet har været stærkt udfordret og har haft problemer med styring og leverancer.

»Det har vi i de seneste år rettet kraftigt op på. Projektet er i dag et markant bedre sted. Når det er sagt er der fortsat tale om et meget komplekst og vanskeligt projekt med høj risiko,« fremgår det af en mail.