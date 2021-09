I morgen åbner en ny bypark ved MarselisborgCentret, der skal samle både mennesker og vand.

For udover at være en park, hvor aarhusianerne kan mødes, så skal parken også være med til at tackle klimaforandringerne.

De næste år vil klimaforandringerne nemlig resultere i en stigende mængde regnvand, og parken er derfor bygget til at kunne opsamle store mængder nedbør.

Parken er blevet til i et samarbejde mellem MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand samt Realdania og A.P. Møller Fonden og har haft en budgetramme på i alt 45 millioner kroner.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er glad for, at man med parken kan løse flere problemer.

»Parken opfylder vores mangeårige drøm om at skabe et grønt og levende byrum, der kobler mennesker og sundhed med natur og holdbare klimaløsninger, siger han i en pressemeddelelse.

»Nu står vi med en park, der nærmest kan det hele til glæde for rigtig mange: Fra brugerne af de små byhaver, motionisterne på stierne, dem der nyder solen eller en god koncert på plænen, til de mange brugere af MarselisborgCentret, som nu kan anvende parkens faciliteter til udendørs rehabiliteringsaktiviteter.«

Fredag den 3. september indvies den nye park, hvor der er planlagt flere aktiviteter og oplæg om blandt andet rehabiliteringen på MarselisborgCentret og parkens fælleshaver.