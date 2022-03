I en nær fremtid er det ikke kun aarhusianerne, der kan risikere at få en lang – og kold – næse, når de skal med byens letbane.

Borgerne i Odense må nemlig også til at berede sig på, at byens kommende og spritnye letbane kan komme til at holde stille i vintermånederne.

Så sent som tirsdag morgen måtte de aarhusianske pendlere igen, igen kigge langt efter byens letbane, der holdt stille på grund af frost på køreledningerne.

Noget der sker, når luftfugtigheden er høj, og temperaturen er lige omkring frysepunktet.

De iskolde erfaringer fra Aarhus kommer dog ikke odenseanerne til gode her godt fire år efter, at det første eksemplar af en dansk letbane stod færdig i den jyske hovedstad.

»Vi kan ikke helt undgå, at der vil komme aflysninger. For når der er frost, så vil der kunne danne sig frost på køreledningerne – også i Odense,« siger driftsdirektør i Odense Letbane, Dan Ravn, til B.T.

Ifølge driftsdirektøren vil der være tale om afbrydelser på højst et par timer få gange om året.

Der er måske dem, der vil tænke, at det virker åndssvagt i Danmark, hvor man ved der kommer frost? Hvordan kan det være, at man ikke helt kan undgå det?

»Det er ikke kun noget, man oplever i Odense og Aarhus, det er faktisk også noget, der findes på S-banen – så vidt jeg ved – og letbaner rundt omkring i verden. Det er ikke noget ukendt fænomen.«

Nu har I jo haft mulighed for at se på erfaringerne fra Aarhus Letbane. Er det slet ikke en mulighed at bygge et system, hvor det her problem helt kan undgås?

»Der findes nogle løsninger, hvor man kan sætte varme på køreledninger, men det er så usandsynligt dyrt, så det er ikke noget, man normalt gør,« siger driftsdirektøren, der fortæller, at systemet i Odense svarer til den standardløsning, man også har i Aarhus.

Han mener dog ikke, at problemet vil opstå lige så tit i Odense som i Aarhus. Det er nemlig oftest på de mindre trafikerede dele af letbanen uden for byen – for eksempel Grenå-banen – at problemet opstår.

»En af de mest effektive våben, er at køre iskørsel om natten, så man får kørt vandet af og skabt spænding på ledningerne, som får isen til at smelte,« siger Dan Ravn, der også slår fast, at Odense Letbane vil gøre alt for at sikre, at frostvejr ikke kommer til at betyde aflysninger.

Selskabet har blandt andet indkøbt et vejrvarslingssystem, som skal give et nøjagtigt indblik i, hvornår forholdene tilsiger, at der skal køres iskørsler om natten.

I Aarhus sætter man også sin lid til en særlig væske, som letbaneselskabet sprøjter på køreledningerne for at bekæmpe frosten. Noget, som Odense Letbane også overvejer lige nu, om selskabet skal gøre brug af på banen i Odense.