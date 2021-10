Er du typen, der har haft den samme læge i mange år? Så hold endelig fast i det.

For en ny norsk undersøgelse viser, at jo længere tid, du har været tilknyttet din praktiserende læge, desto større chance har du for at overleve.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Mere nøjagtigt viser studiet, at patienter, som har haft den samme læge i mere end 15 år, har 25 procent lavere dødelighed i forhold til patienter, som kun har haft deres praktiserende læge i et år.

Er det vigtigt for dig at have den samme praktiserende læge gennem mange år?

Deres brug af vagtlæger er desuden 30 procent lavere, mens antallet af akutte indlæggelser er 28 procent lavere.



Frede Olesen, forhenværende praktiserende læge og adjungeret professor ved Aarhus Universitet, mener, at undersøgelsen bør få afgørende indflydelse på fremtidens sundhedsvæsen:

»I dag har vi næsten 10 procent færre praktiserende læger end for 20 år siden. Når der er for få praktiserende læger, underminerer man muligheden for at have en fast læge med tid til patienten i konsultationen. Og sygehusene har fået tusindvis af nye ansatte, men der går det også langsomt med at sikre, at svært syge patienter har en fast behandlingsansvarlig læge,« siger han til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Studiet er offentliggjort i det britisk tidsskrift British Journal of General Practice.