Der var nok en del, der fik kaffen i den gale hals dén dag. Den dag, hvor man i alle landets kiosker kunne finde det nye nummer af det frække mandeblad Pige Special med en person på forsiden, de færreste havde forventet. Nemlig Keld og Hildas datter. Den pæne pige Annette Heick. Kun iført bodypaint.

»Og trusser. Det insisterede jeg på,« griner hun selv. Mange år senere.

Året var 1994. Hun var 22 år gammel. Arbejdede som journalist på Se og Hør. Optrådte på Amagerscenen som Liesl i 'Sound of Music'. Det kørte for hende.

Så hvad lavede hun dér uden tøj på? I et frækt blad.

Annette Heick på forsiden af mandebladet 'Pige-Special' i 1994. Foto: Pige-Special Vis mere Annette Heick på forsiden af mandebladet 'Pige-Special' i 1994. Foto: Pige-Special

»Mange tror, at det var et opgør med mine forældre. Men faktisk var det med omverdenens opfattelse af hele den pænhed. Hold nu kæft med den!« forklarer Annette Heick og fortsætter:

»Jeg gad ikke fodre den opfattelse. Havde ikke noget, jeg skulle leve op til og havde ikke lyst til at have den siddende på mig. Så der var bodypaint en skøn mulighed for at sparke lidt til den,« siger hun.

I sin nye bog, 'Datteren', beskriver Annette Heick, hvordan hun blev kontaktet af Pia Nissen, som var redaktør af Pige-Special og hvis læsere havde opfordret til en billedserie med netop Annette Heick.

»Jeg kan da ikke være nøgen!« lød reaktionen fra Annette Heick, som til gengæld blev lidt mere interesseret, da ordet bodypaint og Demi Moore blev nævnt.

Den populære Hollywoodstjerne havde nemlig et par år forinden været på forsiden af magasinet Vanity Fair kun iført kropsmaling. Og havde høstet stor anerkendelse for den modige billedserie.

Så den unge Annette Heick sagde ja. Hvis hun altså vel at mærke måtte beholde trusserne på.

»Det blev faktisk helt vildt sjovt, og det var noget helt nyt og ikke noget, som NOGEN havde forventet, at jeg gjorde. Så på den måde sparkede det vitterlig til noget.«

»Det var en måde at få sagt, at jeg er faktisk mig selv, et selvstændigt individ, som ikke nødvendigvis er en kopi af sine forældre. Og eftersom det er noget, som folk stadig husker, har det jo betydet noget. Var ikke bar' pjat,« griner den nu 49-årige Annette Heick.

Sådan tog Annette Heick sig ud i bodypaint til Hewlett-Packard kampagnen. Foto: Jakob Mydtskov/Fra bogen 'Datteren'/Gyldendals forlag Vis mere Sådan tog Annette Heick sig ud i bodypaint til Hewlett-Packard kampagnen. Foto: Jakob Mydtskov/Fra bogen 'Datteren'/Gyldendals forlag

Men mens hun havde det godt med, at både hr. og fru Danmark og underholdningsbranchen fik kaffen galt i halsen, var det straks lidt sværere at skulle overbringe »nyheden« til sine forældre.

»For dem kom det som et chok,« indrømmer hun da også.

»Min far husker historien lidt anderledes, end jeg gør. I hvert fald er den med årene blevet lidt mere 'nej, det havde jeg da ikke noget imod'-agtig. Men 'hold dog kæft, jo du havde',« fortæller hun med en rungende latter.

»De første i Pige-Special tog han meget pænt. Men han var nede på tanken og købe samtlige blade, straks det udkom, for sæt nu naboerne kom derned og så det. Men da jeg nogle år senere lavede en nøgenfoto-serie til magasinet M!, blev de satme sure. Det gad de ikke se.«

»Som min mor sagde: 'Nu havde du jo prøvet det, så hvorfor skulle du gøre det igen?' De syntes virkelig, at det var noget pjat.«

Men pjat har hun aldrig selv set det som. Og i dag er hun stolt af alle nøgenbillederne, som også omfatter en hel bodypaint-kampagne for Hewlett-Packard.

»Har jeg fortrudt? Overhovedet ikke.«

'Datteren' er netop udgivet på Gyldendals forlag.