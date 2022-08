Lyt til artiklen

»Man skal huske at nyde det.«

37-årige Nikolaj Harmon er ikke i tvivl, når han skal give et godt råd til fædre, der skal på barsel under de nye barselregler.

Reglerne træder i kraft 2. august og betyder, at 40.-50.000 mænd årligt vil tage 11 ugers øremærket barsel.

Nikolaj Harmon har i dag to døtre på henholdvis tre og fem år og har taget fem måneders barsel med begge sine piger, Oda og Berta.

Han har tidligere fortalt om sine bevæggrunde for en lang barsel i B.T., og i anledningen af de nye regler deler han her ud af sine erfaringer:

»Man kommer tæt på sine små børn, når man er der, og man lærer bedre at afkode deres signaler,« siger Nikolaj Harmon.

Foruden at huske at nyde tiden er det absolut vigtigste råd, som Nikolaj kan komme på, at man skal huske »at finde sin egen rytme«:

»Når man overtager efter mor, er der nogle rutiner, som allerede er på plads. Men det er okay at gøre tingene på en anden måde, det kan for eksempel være, at man synes, formiddagsluren skal foregå i barnevognen. Det handler om at eje sin barsel,« siger Nikolaj Harmon.

Barslen har været ligeligt fordelt mellem Maja og Nikolaj. Foto: Kasper Løjtved/Byrd. Vis mere Barslen har været ligeligt fordelt mellem Maja og Nikolaj. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

Med sin lange barsel repræsenterer han ikke den typiske danske mand. Før de nye regler træder i kraft, holder mænd herhjemme nemlig i gennemsnit 34 dages orlov med deres barn, viser tal fra Danmarks Statistik.

Til sammenligning holder mødre 273,9 dages orlov i barnets første leveår.

Forud for vedtagelsen af reglerne har den øremærkede barsel været meget debatteret. Nogle mener nemlig, det skal være frivilligt, hvordan barslen skal fordeles i familien.

Svend Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, som arbejder på at fremme mænds sundhed, forventer dog, at mange familier vil tage godt imod de nye regler:

»I Island, hvor barslen nu er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, havde man også den debat 20 år tilbage. Men debatten forstummede inden for et år, og nu har de fleste indstillet sig på, at det er sådan, det er,« siger han:

»Generelt har der været meget stor tilfredshed i de andre nordiske lande. Den øremærkede barsel har stor betydning her og nu, men også i fremtiden, hvor børnene kommer tættere på far, fordi han har været involveret lige fra begyndelsen,« siger Svend Aage Madsen.

Nikolaj Harmon er også overbevist om, at han har fået et stærkt forhold til sine døtre grundet tiden derhjemme.

Han vil klart anbefale andre fædre at tage så meget barsel som mulig, også selvom han anerkender, at der vil være perioder, hvor man kan kede sig, eller det kan være hårdt at servicere det lille barn.

Nikolaj Harmon. Foto: Kasper Løjtved/Byrd. Vis mere Nikolaj Harmon. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

Nikolaj Harmon råder desuden til, at kommende fædre på barsel undersøger, hvad der findes af tilbud og aktiviteter for fædre i netop deres kommune.

»Så man kan snakke med andre om nogle af de ting, der er specifikke for fædre,« siger han.

Ifølge Forum for Mænds Sundhed har 54 ud af 98 kommuner tilbud til fædre på barsel. Svend Aage Madsen forventer dog, at det antal vil stige i takt med implementeringen af de nye regler.

Læs mere om barselslivet og de nye regler for mænd på www.sundmand.dk. Her finder du 'Guide til far på barsel'.