Alle medarbejdere i Aarhus Kommune skal fremover kunne fremvise et gyldigt coronapas. Ellers risikerer de at miste deres job.

Du skal være vaccineret mod corona eller være nyligt testet.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det bliver om kort tid kravene til de ansatte i Aarhus Kommune. Magistraten - bestående af borgmesteren, fem rådmænd og yderligere tre medlemmer - har mandag besluttet, at kommunens ansatte skal kunne fremvise coronapas.

Det er en mulighed, kommunen har fået, efter en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for at holde smitten nede blev vedtaget af Folketinget. Konkret kan arbejdspladser - og herunder altså kommuner - nu kræve, at medarbejdere fremviser coronapas, når de møder ind på arbejde.

Man får et gyldigt coronapas ved enten at have været syg med corona, være vaccineret eller have foretaget en nylig test. En pcr-test gør coronapasset gyldigt i 72 timer, mens en hurtigtest varer 48 timer.

For Aarhus Kommunes ansatte gælder kravet fra den 6. december. Ifølge kommunen beskæftiger den omkring 28.000 personer, og den kan regnes som Jyllands største arbejdsplads.

»Det handler om passe godt på hinanden blandt medarbejderne og ikke mindst de sårbare borgere, vi har et ansvar for. Derfor indfører vi en kørekortsmodel, hvor man skal kunne fremvise et coronapas, hvis ens leder beder om det,« siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) til TV 2 ØSTJYLLAND.

Hvis medarbejderne i Aarhus Kommune ikke efterlever de nye regler, kan det få »ansættelsesretlige konsekvenser«, lyder det i beslutningen fra Magistraten. Det kan i yderste konsekvens betyde en afskedigelse eller bortvisning.

Men det regner man ifølge Jacob Bundsgaard kun med vil blive relevant for en meget lille andel af medarbejderne.

- Vores forventning er, at det vil være forsvindende få - hvis nogen - der kommer til at modsætte sig brug af coronapas, siger Jacob Bundsgaard.

De ikke-vaccinerede medarbejdere vil få mulighed for at lade sig teste i arbejdstiden, og mange vil kunne lade sig teste på deres arbejdssted, oplyser borgmesteren.

Han er ikke bekymret for, at de nye krav vil kunne få mange til at stoppe i deres stillinger og på den måde bringe kommunen i yderligere problemer med at få besat de ledige stillinger i eksempelvis ældreplejen.

»Vi skal passe godt på vores ældre medborgere. Det er den fornemste opgave, man har i ældreplejen, og derfor har vi også en forventning om, at man er med på det,« siger Jacob Bundsgaard.

Aarhus Kommune er blot den seneste østjyske kommune, der har indført krav om coronapas. Tidligere har også byrådene i Horsens, Randers og Skanderborg indført lignende krav for de ansatte i de pågældende kommuner.

Beslutningen fra Magistraten åbner også op for, at besøgende på Aarhus Rådhus kan pålægges at fremvise coronapas.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er 75,8 procent af danskerne færdigvaccinerede. I Aarhus Kommune er tallet 76,7.