Anders Holch Povlsen investerer næsten 30 millioner kroner i et svensk it-firma, der laver touchskærme til butikker.

Dermed køber bestsellerejeren i alt 25 procent af firmaet Touchtech.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det svenske firma.

Bestseller havde allerede et samarbejde med den svenske virksomhed, men investeringen skal styrke de to firmaers samarbejde, fremgår det i pressemeddelelsen.

»I de seneste år har Touchtech været en værdifuld partner for Bestseller. Med holdets store forståelse for modeindustriens dynamikker og mulighed for at service kunders behov gennem digitale løsninger, så var det et naturligt næste skridt at styrke vores forhold igennem en strategisk investering,« siger Lise Kaae, der er CEO for Anders Holch Povlsens investeringsfirma Heartland.

Det svenske firma leverer digitale løsninger til butikker i form af interaktive touchskærme til detailbutikker.

Direktøren for det svenske firma, Deniz Chaban, mener ikke, at de kunne have fundet en bedre partner end Bestseller.

»Med indsprøjtningen af ny kapital og det styrkede samarbejde med Heartland og Bestseller vil give mulighed for at accelerere vores internationale vækst og styrke digitaliseringen i detailindustrien,« siger han i en pressemeddelelse.