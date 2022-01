Vil du spille på den samme festival, som blandt anden den landskendte Lord Siva og 'up and coming'-navnet Føl Som?

Så får du chancen nu.

Festivalen Way Up North udvider nemlig tilmeldingsfristen for bands og solister, der vil vise, hvad de kan overfor den nordjyske festival.

Det sker, fordi selve festivaldatoen også rykkes til henholdsvis 23. og 24. september for at øge chancerne for at undgå endnu en coronaaflysning.

»Så er du, dit band, din ven, din kæreste eller noget helt femte interesseret i at spille til næste udgave af Way Up North, kan man fortsat nå at sende en ansøgning,« konstaterer festivalen i en pressemeddelelse.

Der er dog én hage ved det.

Du skal være bosiddende i Nordjylland for at komme i betragtning. Festivalen fokuserer nemlig på at fremme nordjyske talenter i musikbranchen.

Men kan du nikke ja til det krav, kan det måske være dig, der tryllebinder nordjyderne med dit talent i september. Den nye ansøgningsfrist er 1. august.