Tre danskere blev på ganske opsigtsvækkende vis pludselig mangemillionærer i tirsdags.

De havde alle tre vundet store Eurojackpot-gevinster – og nu har den sidste af de heldige vindere meldt sig.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse fredag.

Hele tre gevinster løb danskerne med under tirsdagens trækning:

Både den helt store gevinst på 760 millioner kroner, som er danmarkshistoriens største gevinst, og to gevinster på lige over 50 millioner kroner.

Nu har den sidste af de tre – en af vinderne af de 50 millioner – også meldt sig, efter Danske Spil de seneste dage har efterlyst vedkommende.

Dermed har man fået kontakt til alle de tre vindere fra en trækning, som ifølge Danske Spil går over i historien som den mest værdifulde trækning nogensinde for danskerne.

»Jeg må stadig med jævne mellemrum lige knibe mig selv i armen for at se, om jeg er vågen,« forklarer Malene Mølgaard, der er administrerende direktør for Danske Lotteri Spil, som står bag Eurojackpot i Danmark, i pressemeddelelsen:

»Det har været de mest fantastiske dage hos os i Danske Spil. Siden vi kunne glæde en dansker med 750 millioner for små to år siden, har vi drømt om at få lov at gøre det igen – og lige når det så sker, falder det sammen med to andre gevinster på over 50 millioner kroner... Jeg har næsten ikke ord, der beskriver, hvor vildt det er.«

Vinderen af de historiske 760 millioner kroner købte sin kupon hos 7-Eleven på Østerbrogade i København.

En af dem, der vandt de 50 millioner, havde spillet på sin mobil, mens den tredje – som også er den sidste vinder, der nu har meldt sig – havde købt sin kupon i Føtex i Møllergade i Svendborg.