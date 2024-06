Der ligger stadig 50 millioner kroner og venter på dig,

Hvis du altså har købt den helt rigtige Eurojackpot-kupon i Føtex i Svendborg.

Det meddeler Danske spil i en pressemeddelelse.

Gevinsten blev udtrukket tirsdag aften, men vinderen har stadig ikke meldt sig.

Malene Mølgaard, der er direktør i Danske Lotteri Spil, siger:

»Vinderen fra Fyn må meget gerne give os et kald hurtigst muligt. Så giver vi en brunsviger sammen med de 50 millioner kroner.«

Der var historisk held hos danskerne tirsdag aften, hvor to andenpræmier på hver 50 millioner kroner blev vundet herhjemme.

Den ene vinder er fundet, men den anden savnes fortsat torsdag eftermiddag.

Førstepræmien på ufattelige 760 millioner kroner blev også vundet af en dansker, som havde købt sin kupon i en 7-Eleven på Østerbro i København.

Vinderen, der gerne vil forblive anonym, siger i en pressemeddelelse fra Danske Spil:

»Det her er kæmpe, kæmpestort. Tænk sig at det netop er mig, som sidder med de helt rigtige vindertal, og at jeg er så utrolig heldig at have vundet danmarkshistoriens største gevinst på trekvart milliard danske kroner.«