Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom der er flot udsigt, så er det måske ikke enhver persons drøm at hænge fast i en højde på 80 meter og så i tynde kæder.

Men det var altså tilfældet for en flok danskere, der mandag gik ombord på Himmelskibet i Tivoli – en af Nordeuropas højeste karruseller.

Det bekræfter Tivoli over for B.T.

»I det her tilfælde hang de i luften ganske kort tid – nærmere bestemt fire minutter,« fortæller pressechef Torben Plank.

Det er dermed anden gang på en uge, at forlystelsen er gået i stå. For her måtte mindst 18 mennesker hænge i luften i 15-20 minutter.

Årsagen til driftsstoppet mandag skyldtes – ligesom sidst – følsomme sensorer.

»Det er i virkeligheden et godt tegn, fordi de reagerer, hvis der er noget, man kan være i tvivl om.«

Han fortæller, at man endnu ikke ved, hvorfor forlystelsen gik i stå.

»Men noget den kan reagere på, kan være kraftig vind eller regn. Det kan også være noget, der kommer tæt på. En stor fugl for eksempel,« fortæller han og fortsætter:

»Men de skal være følsomme. Fordi det handler om sikkerhed, og det er det vigtigste i enhver forlystelsespark. Men det betyder ikke, der skal være det ene driftstop efter det andet selvfølgelig,« slår han fast.

Nu er det anden gang, det er sket inden for kort tid. Kunne det tyde på, at der er noget i vejen med systemerne?

»Jeg ved ikke, om der har været mere på det sidste. Men måske er det fordi, at når der er en form for driftsstop, så er der nok mange, der er hurtige til at filme det,« fortæller han og fortsætter:

»Og man må jo også bare sige, at når der er et driftsstop i en forlystelse som Himmelskibet, så er det ekstremt spektakulært, fordi man hænger oppe i luften, og har en rigtig god udsigt og venter på at komme ned.«

Torben Plank understreger dog, at hændelsen forløb ganske udramatisk.

»Alle kom ned fra forlystelsen og tog det faktisk rigtig fint. Vores personale kiggede alle gæsterne i øjnene og tjekkede, om de var okay. Der var ingen, der var overnervøse eller oplevede ubehag, vil jeg sige,« påpeger han.

»Det er ikke ualmindeligt, der er et driftsstop. Prøv at se på S-tog eller din egen pc. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er jo ikke noget, man kan udradere.«