Kommunal-og regionalvalget står for døren, og nu er det afgjort, hvem du kan stemme på.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

For når hovedstadsregionens borgerne skal til stemmeurnerne 16. november, bliver det muligt at stemme på 308 kandidater i Region Hovedstaden – fordelt på 31 kandidatlister.

Inden længe vil lygtepæle derfor prydes af både kommunalpolitikere og regionalpolitikere, der ønsker en plads, enten i regionsrådet eller de forskellige byråd. Og det vil både bestå af velkendte og nye ansigter.

For udover de velkendte partier, dukker der også nogle mere utraditionelle op på listen. Blandt andet:

Valgfest med mexicansk tema

Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania

Hampepartiet

Det Syge Hus

Odins Vikingehær

Ikke nok med det vil de danske regioner også skyde flere valgkampagner i gang. Formålet er at oplyse vælgerne om, hvad de kan få indflydelse på ved at stemme.

»Jeg synes, det er en meget vigtig opgave at få flere til at bruge deres stemmeret. For i et demokrati som vores, er vores valghandling den måde, vi som individer kan være med til at påvirke det samfund, vi ønsker at leve i. Derfor er det et problem, når minoritetsgrupper, socialt udsatte og f.eks. unge, bliver væk fra stemmeurnerne,« siger direktør i Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden, Marie Kruse.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor bevilliget 425.000 kroner til lokale kampagner, der skal være med til at øge valgdeltagelsen hos grupper, der traditionelt ikke er særligt godt repræsenterede, når der skal stemmes.

Du kan se alle godkendte kandidatlister, kandiater og valgforbund til regionalvalget her.