DSB tager et helt nyt våben i brug.

Der er tale om et såkaldt kropskamera, som skal give DSBs S-togsrevisorer mere tryghed, når de går på arbejde i togene.

Det forklarer underdirektør og chef for DSB Togdrift Michael Sloth Højgaard i en pressemeddelelse ifølge TV 2 Lorry.

»Med forsøget ønsker DSB at afdække, om vi opnår samme positive effekt som hos andre virksomheder, hvor kropskameraer har medført en markant reduktion i eskalerende konflikter,« forklarer han og fortsætter:

»Det er et ekstra værktøj, som S-togsrevisorerne kan bruge til at dokumentere vold og trusler. Det er meget nemmere at kunne dokumentere med en videooptagelse end på skrift og i vidneudsagn.«

DSB forklarer, at formålet er at skabe tryghed hos medarbejderne, men også i den grad for kunderne.

I starten er det et forsøg, hvor DSB vil udstyre 20 S-togsrevisorer med de nye kropskameraer. Dette vil være et supplement til DSBs kameraovervågning på stationer, perroner og i andre tog.

De nuværende kameraer, som DSB bruger, er uden lyd og er typisk placeret oppe under lofterne eller tage, hvor de skal bruges til det store overblik. Til gengæld befinder de sig nogle gange flere meter fra en specifik situation, der er brug for at se nærmere på.

De nye kameraer har derimod lydudstyr indbygget og er helt tæt på situationerne, hvor der skal dokumenteres de enkelte hændelsesforløb.

Det er op til togrevisoren selv at vurdere, hvornår det er relevant at dokumentere, da kameraet ikke altid kører.

DSB gemmer derefter optagelserne i op til 30 dage – og længere tid, hvis der er grundlag for at køre en eventuel sag.

DSBs kropskamera-forsøg kører over tre måneder fra den 18. august til og med den 14. november. Herefter vurderes det, om de skal implanteres permanent.