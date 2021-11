Bor du i Aarhus, og er du bilejer, så ved du formentlig, hvor svært det kan være at finde en parkeringsplads, når du kommer hjem efter en lang arbejdsdag.

Men nu lysner det lidt forude. I hvert fald hvis du er ejer af en elbil.

De seneste 10 måneder er der nemlig sket en fordobling i antallet af el- og hybridbiler i Aarhus – fra ca. 3.500 ved årets start til ca. 7.000 i dag.

For at imødekomme det øgede behov efter at få opladet de fossilfri biler har rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek besluttet, at pladserne ved byens offentlige ladestandere fremover udelukkende må bruges af biler, der kan lades op.

Det fastslår han i en pressemeddelelse.

»Det er rigtigt positivt, at så mange aarhusianere vil bidrage til den grønne omstilling af vores by og erstatter fossilbiler med et mere bæredygtigt alternativ,« siger han og tilføjer:

»Det skal vi understøtte politisk, så vi sikrer, at der er tilstrækkelig med mulighed for at lade bilerne op rundt omkring i kommunen, også for dem der ikke har mulighed for at lade op på egen matrikel.«

Det sker, efter at mange el- og plug-in-hybridbilejere ofte må se til, hvordan almindelige fossilbiler parkerer ved byens el-ladestandere dér, hvor pladsen ikke er reserveret til opladning.

Der er omkring 140 lademuligheder på offentlige vejarealer i Aarhus, og yderligere 90 er ved at blive etableret. I dag er det kun ca. fire ud af seks af pladserne ved ladestanderne, der er forbeholdt el- og hybridbiler.

Teknik og Miljø går nu i gang med at sætte skilte op ved de offentlige ladepladser, der i dag kan parkeres på. Her vil det fremgå, at pladserne er reserveret til opladning af el- og plug-in-hybridbiler.