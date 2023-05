En af de få stemmer, der kritiserer Novo Nordisk i den offentlige debat, modtog for nylig et tilbud og en kontrakt fra medicinalgiganten på et – ifølge hende – meget påfaldende tidspunkt.

Selv er hun ikke i tvivl om, at firmaet forsøgte at »købe hendes loyalitet«.

Det afviser Novo Nordisk »på det kraftigste«.

Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friederichsen, fortæller, at hun sidste måned blev ringet op af DR, der gerne ville invitere hende ind i programmet Deadline.

Her skulle hun forholde sig til Novo Nordisk og deres nye slankemedicin, som hun tidligere har kritiseret i skarpe vendinger.

Novo Nordisk takkede i første omgang selv nej til at deltage i programmet, oplyser Bolette Friederichsen og fortæller, at hun til sin store overraskelse modtog en mail fra medicinalgiganten dagen efter opkaldet fra DR.

Firmaet sendte hende en kontrakt og en invitation til et møde i Novo Nordisk Danmark Obesity Advisory Board.

Novo Nordisk tilbød hende 1.800 kroner i timen, fremgår det af en standardkontrakt, som firmaet har sendt til B.T., og som Bolette Friederichsen bekræfter.

Det er et beløb, der svarer til det dobbelte af hendes timetakst som speciallæge, fortæller hun.

»For mig sagde det tilbud bare noget om, hvad vi er oppe imod, når vi prøver at nuancere debatten,« siger lægeformanden og henviser til den måde, hun mener, medicinalgiganten har forsøgt at dreje debatten om overvægt.

Novo Nordisk afviser »på det kraftigste, at der er nogen som helst sammenhæng mellem kontakten til Bolette Friderichsen og Novo Nordisks eller hendes deltagelse i medierne«.

Det skriver medicinsk direktør for Novo Nordisk Danmark Troels Jensen i en mail.

Ifølge Bolette Friderichsen er Novo Nordisk en »kæmpestor spiller at være oppe imod«.

Hun oplever at være ret alene om netop det i den offentlige debat. Og det mener hun, der er en særlig grund til.

»Jeg er selvstændig. Jeg er almen mediciner. Jeg er praktiserende læge. Jeg er ubestikkelig. Jeg sidder i en position, hvor det eneste jeg skal stå på mål over for, er mine medlemmer, der betaler et kontingent frivilligt samt mine patienter, der har valgt mig frivilligt,« siger Bolette Friderichsen og fortsætter:

»Og jeg er ikke afhængig af, at jeg skal have en forskerkarriere. Så jeg er 'safe' til at sige sandheden. Det er der mange andre, der ikke er. Men jeg synes, det er en belastning at være så alene på den position.«

Hvorfor tror du, det er sådan?

»Det handler om magt og indflydelse.«

Bolette Friederichsen henviser til Lægemiddelstyrelsens lønningsliste, der er offentligt tilgængelig, og hvor man kan se, hvilke sundhedsfaglige personer der modtager hvilke beløb fra hvilke virksomheder.

»Her kan du se, at de fleste, der roser Novos slankemiddel offentligt, er på firmaets lønningsliste.«

»Men du kan også se, hvor meget de får. Og det er jo ikke voldsomme beløb. Det kan jo for eksempel være 23.000 eller 80.000. Det er jo selvfølgelig til at tage og føle på. Også for en speciallæge. Men jeg tror ikke, beløbet er stort nok til at få læger til at sige noget, de dybest set er imod. Men det bidrager til loyalitetsfølelsen og påvirker perspektivet.«

Derudover peger Bolette Friederichsen på de fondsmidler, adskillige forskere og andre sundhedsprofessionelle modtager fra Nordisk Fonden.

»Det vil sige, det som de beskæftiger sig med det meste af deres arbejdstid, afhænger af bevillinger fra Novo.«

Men det er ikke, fordi det fremgår på skrift i en kontrakt, at man ikke må forholde sig kritisk til Novo Nordisk, hvis man modtager midler fra dem, siger lægeformanden:

»Det fungerer meget mere subtilt. Man bliver ligesom gjort loyal. Og det var jo det, jeg oplevede. At man ville købe min loyalitet. Det er pænt mange penge, de tilbød mig. I min økonomi i hvert fald.«

Der er sikkert mange, der tænker, at Novo Nordisk jo bare vil folk det godt og udvikler medicin, som redder liv. Så hvorfor er det dårligt, at firmaet betaler nogle sundhedsfaglige?

»Jeg siger ikke, at det er dårligt. Jeg siger bare, hold mig udenfor.«

B.T. har spurgt Novo Nordisk, hvorvidt der er en sammenhæng mellem, at Bolette Friderichsen bliver inviteret ind til et program, hvor hun skal forholde sig kritisk til Novo – og at hun dagen efter bliver tilbudt en plads i et af firmaets advisory boards.

Derudover har B.T. spurgt, hvorvidt Novo Nordisk tilbyder sundhedsfaglige personer penge og pladser i advisory boards, for at få deres loyalitet.

Medicinsk Direktør for Novo Nordisk Danmark Troels Jensen skriver i en mail til B.T.:

»Grunden til, at det danske datterselskab rakte ud til Bolette Friderichsen i egenskab af formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, skyldes, at vi ønsker at være i dialog, også med dem, der har andre holdninger end os selv. Det har altid været vores tilgang til debatter om kontroversielle emner, og er det også nu, hvor emnet er overvægt og medicin.«

»Den konkrete dialog med Bolette går tilbage til april og drejede sig om en invitation til at deltage i et møde i Randers med andre læger. Når vi inviterer til den type arrangementer, er det gældende praksis at tilbyde et fair vederlag for den tid, mødedeltagerne bruger. Den kontrakt man så i givet fald indgår, følger naturligvis de gældende regler for vederlag i branchen.«

»Der er naturligvis intet i vores kontrakt, der indikerer eller omtaler, at deltagerne ikke må udtale sig, eller at vi vil forhindre dette. Vi sikrer blot, at hvad der diskuteres på selve mødet er fortroligt. Alt hvad der sker uden for disse møder, har Novo Nordisk ingen indvirkning på eller interesse i.«