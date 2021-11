De daglige coronatal er igen blevet en dagsordenssættende begivenhed herhjemme, og de seneste to uger er tallet steget markant.

De høje tal bevidner dog også om, at vi tester meget, og den strategi høster nu roser hos vores norske naboer.

VG har nemlig sat fokus på Norges og Danmarks måde at håndtere testspørgsmålet på, og der ser man en stor forskel.

I sidste uge blev der nemlig i Danmark foretaget 730.000 PCR-tests.

Til sammenligning PCR-testede man i samme periode omkring 74.000 nordmænd i Norge.

Med andre ord: Vi testede ti gange så mange herhjemme, og det er noget, som den norske avis stiller spørgsmålstegn ved.

I den forbindelse har VG spurgt Frode Forland, der er fagdirektør i Folkehelseinstituttet, hvorfor forskellen er så stor.

Frode Forland understreger i den forbindelse, at man i Danmark igennem hele coronaperioden har haft et større fokus på tests, og at danskerne har haft en større tilgængelighed til de forskellige testcentre.

Medicals Nordic testcenter ved Holte Midtpunkt i Holte, mandag den 25 janaur 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Medicals Nordic testcenter ved Holte Midtpunkt i Holte, mandag den 25 janaur 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Ja, de er foran. Deres strategi har gjort danskerne hurtigere til både at åbne og lukke i forhold til os,« siger Frode Forland.

Lige nu er der ikke nogen restriktioner i Danmark, men efter den seneste udvikling er både mundbind og coronapasset kommet på tale igen.

Det seneste døgn er 2.097 danskere blevet testet positive herhjemme, og indlæggelsestallet steg igen til 277.

Man skal tilbage til 17. februar i år for at finde et indlæggelsestal, der er tilsvarende højt.

Det er tredje dag i træk, at smittetallet er over 2000. Torsdag blev der registreret 2598 nye smittetilfælde, mens 2251 blev testet positive fredag.

Der er registreret yderligere ti dødsfald med coronavirus det seneste døgn.