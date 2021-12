Er du klar til at skyde det nye år ind?

For mange er nytår lig med fyrværkeri, men faktisk havner nordjyderne helt i bunden, når det kommer til at bruge penge på nytårskrudt. Nordjyderne og københavnerne regner nemlig med at bruge 130 kroner pr. husstand på fyrværkeri, viser tal fra Dansk Erhverv.

Til sammenligning viser tallene, at vestjyderne forventer at bruge intet mindre end 230 kroner pr. husstand.

Særligt en ting kan spille ind på danskernes forbrug af fyrværkeri til årets sidste fest.

»Meget tyder på, at himlen rundt om i Danmark nytårsaften bliver lige så fuld af raketter og nytårskrudt, som det var tilfældet sidste år. Men vi må også sige, at udviklingen i corona-smittetal kan smitte af på årets salg. Hvis danskerne begrænser nytårsfesterne, så kan det få betydning for salget af fyrværkeri,« forklarer Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Skal du købe nytårsfyrværkeri?

Det er muligt at købe fyrværkeri i butikkerne fra 15. december til 31. december, og du må fyre det af fra 27. december til og med 1. januar. Det er forbudt at fyre af resten af året.

Uanset om du har planer om at bruge mere eller mindre end 130 kroner på nytårsfyrværkeri, er der fem gode råd fra Nordjyllands Politi, som du kan rette dig efter, hvis du vil komme ind i det nye år uden fyrværkeriskader:

Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden, og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser

Sidste år modtog Alm. Brand flere anmeldelser fra kunder, hvor særligt hænder og øjne stod for skud, og det var der flere grunde til, forklarer Maria Bitsch, skadechef for person- og specialskade i Alm. Brand.

»Mange af skaderne sker, fordi man har en lidt for høj promille, og fyrværkeriet ikke bliver tændt og affyret korrekt, eller fordi det er defekt. Som altid gælder det om at passe på og aldrig at gå tilbage til en fuser. Og selvom man ikke selv affyrer fyrværkeriet, skal man være opmærksom, så festen ikke slutter med et brag.«

Tal fra Sikkerhedsstyrelsen viser, at 165 danskere kom på skadestuen ved nytåret 2020/2021 som følge af ulykker med fyrværkeri.