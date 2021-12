Nytår er lig med fyrværkeri for rigtig mange danskere og deres børn, men det er langtfra ufarligt.

Sidste år kom 37 børn under 15 år til skade med nytårsfyrværkeriet, viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, og derfor uddeler Bilka i Skalborg igen i år 85.000 gratis Billie-sikkerhedsbriller ud. Det gælder alle, som køber fyrværkeri i Bilka fra 15. december.

»Fyrværkeri er et festlig indslag på nytårsaften. Men desværre sker det hvert år, at børn kommertil skade med fyrværkeri, og nogle af skaderne kunne være undgået, hvis de havde haft sikkerhedsbriller på,« forklarer Mark H. Nielsen, der er direktør i Bilka, og fortsætter:

»Hos Bilka vil vi gerne passe godt på børnene, og derfor deler vi igen i år gratis sikkerhedsbriller ud, så vi kan minde folk om, hvor vigtigt det er.«

5 fyrværkeriråd fra Sikkerhedsstyrelsen Brug altid beskyttelsesbriller Hold sikkerhedsafstanden, og læn dig ikke ind over fyrværkeriet Brug aldrig ulovlig eller hjemmelavet fyrværkeri Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden Gå aldrig tilbage til en fuser

Det er sjette år i streg, at Bilka giver gratis og sikkerhedsgodkendte Billie-sikkerhedsbriller ud til børn, op opfordringen er, at man har sikkerhedsbriller på, uanset om man er den, som tænder fyrværkeri, eller om man blot er tilskuer.

»Sikkerhedsbriller er den bedste måde at beskytte sig mod øjenskader. Vi oplever, at både børn og forældre bliver rigtig glade, når de får et par sikkerhedsbriller, og derfor gentager vi selvfølgelig succesen fra tidligere år,« siger Mark H. Nielsen.

Sikkerhedsbrillerne er opkaldt efter maskotten i Bilka, og de bliver uddelt, så længe lager haves.