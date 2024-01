Nogle danskere fik sig et chok, da de kiggede på deres kontooversigt fredag.

Hvor der før stod et større beløb, viste deres opsparingskonto pludselig nul for en række Nordea-kunder.

Men situationen var ude af deres hænder – for det skyldtes en fejl hos banken.

»Der har været en kort fejl for nogle kunder på opsparingskontoen. Det har været en visningsfejl, men vi vil gerne understrege, at pengene hele tiden har været der,« oplyser Nordeas presseafdeling og tilføjer:

»Nogle kunder har været berørte af det, men det er ikke alle.«

Nordeas presseafdeling uddyber, at fejlen er rettet nu.

Det er ikke første gang, at Nordea-kunder er blevet forskrækkede, når de har tjekket deres bankkonto.

I november 2023 skete der nemlig en lignende episode.

Flere typer opsparingskonti var pludselig gået i nul, selvom der stod penge deres konti.

Det drejede sig blandt om fastrentekonti, hvor kunderne kan fastlåse deres penge for en periode mod at få en fast rente udbetalt.

B.T. talte dengang med Javier Lopez, der er kommunikationschef i Nordea. Han sagde:

»Der er tale om en visningsfejl i forbindelse med noget systemopdatering, som kører her i weekenden. Det er selvfølgelig beklageligt, og vi har alle mand på dæk for at løse fejlen.«