31-årige Noah Dalsgaard kommer ikke til at danse om juletræet eller kæmpe om de sidste flæskesvær med sin familie i år.

Pengene er små, og derfor har han sparet transporten til og fra Lolland, hvor hans familie bor, og i stedet brugt dem på at købe gaver til dem, han holder mest af.

»Det betyder meget for mig at kunne give min mor og brødre igen, for de har altid hjulpet mig, når jeg har været på røven,« siger Noah Dalsgaard.

Den 31-årige har ikke haft et let liv. Først en svær barndom i en plejefamilie og senere en ungdom, hvor han tog nogle forkerte beslutninger, forklarer han.

Tidligere i år endte Noah Dalsgaard som hjemløs, hvor han indtil for ganske nyligt har boet på et forsorgshjem.

»I samme forbindelse har jeg ikke haft mulighed for at spare op. Jeg er dog lige kommet i egen lejlighed, så det er rigtig dejligt,« siger han.



Afslag på afslag

De seneste tre år har Noah Dalsgaard forsøgt at forsøde den mørke tid ved at søge julehjælp hos alle de organisationer, han kunne komme i tanke om.

Men det har han aldrig haft held med.

»Jeg fik afslag på afslag, og nu har jeg opgivet. Jeg kunne ikke klare flere afvisninger,« siger Noah Dalsgaard.

Han er langt fra den eneste dansker, der ikke kommer til at modtage den hjælpende hånd i år.

Flere organisationer melder om rekordmange ansøgere, og blandt flere har Mødrehjælpen og Frelsens Hær meldt ud, at det bliver svært at glæde alle de trængte.

»Det er et klart signal om, at de fattigste børnefamilier i Danmark er presset i bund. Som det er nu, har vi ikke midler til at give alle hjælp. Men vi gør alt, hvad vi kan,« har direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, tidligere udtalt til B.T.

For Noah Dalsgaard ville julehjælpen betyde rigtig meget. For eksempel, at han kunne komme til at se glæden i sine kæres øjne, når de åbner pakkerne fra ham.

»Men det betyder alt for mig, at de kan pakke noget op fra mig. Derfor har jeg brugt alle de penge, jeg har, på at købe gaver til dem, og så må jeg spare på mig selv,« siger han.



'Det er skamfuldt'

Selvom Noah Dalsgaard igen i år skuffet måtte modtage de mange afslag på julehjælp, prøvede han alligevel lykken et andet sted.

På nogle Facebook-grupper gik han til tasterne og tilbød personer i lokalområdet at tage opvasken, gøre rent, eller gå en tur med hunden for derimod at modtage en alternativ form for julehjælp.

»Det er skamfuldt at bede om hjælpen, men det er helt utroligt, hvor gavmilde mennesker er. Der var en, der sendte mig 100 kroner på MobilePay, og det betyder så meget. En anden tilbød et juletræ,« siger Noah Dalsgaard og fortsætter:

»Det betyder, at jeg kan købe en flæskesteg, som jeg kan lave til min bror og jeg inden jul. Det glæder jeg mig til.«

Selvom Noah Dalsgaard har sparet transporten hjem til jul, kommer han ikke til at sidde alene den 24. december.

Han skal hjælpe til med at lave mad, dække bord og pynte op til jul på det forsorgshjem, han netop er flyttet fra.

»Jeg er meget taknemmelig og heldig, at jeg kan få lov til at holde jul der. Og så har jeg tilmed fået en masse vagter i deres café, hvor man kan spise gratis med, når man tager opvasken. Så jeg kommer ikke til at sulte, selvom jeg har brugt alle mine penge på gaver,« fortæller Noah Dalsgaard.