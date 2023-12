Julen er kendt for at være hjerternes fest og børnenes glæde. Men julen er også kendt for at koste mange penge. Decembermåned er dyr, og det er ikke alle danskere, der har råd til at fejre den jul, som filmene viser.

Det viser nye tal fra forskellige organisationer, som tilbyder julehjælp i form af gavekort, julegaver eller mad til familier i nød. Fire organisationer fortæller, at de aldrig har modtaget så mange ansøgere, som de har i år.

Det er »trist,« »kedeligt« og »frygteligt«' lyder det fra de forskellige organisationer.

Hos flere af organisationer er situationen så presset, at de må afvise halvdelen af ansøgerne.

Mødrehjælpen har fået over 24.000 ansøgere, hvilket er en stigning på 12 procent fra sidste år.

»Det er familier, der er vanvittigt presset økonomisk. De undlader at købe receptligmedicin og tæller brødskiver, så der er nok til madpakken i slutningen af ugen,« forklarer direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Hun fortæller videre, at foreningen er meget overraskede over den triste rekord:

»Det er et klart signal om, at de fattigste børnefamilier i Danmark er presset i bund. Som det er nu, har vi ikke midler til at give alle hjælp. Men vi gør alt, hvad vi kan.«

Mødrehjælpen er langt fra den eneste organisation, der slår nye rekorder.

Det gælder også hos Blå Kors, der har fået 18.426 ansøgere.

Ligeledes for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, som har modtaget 3.415 ansøgere.

Og Frelsens Hær, der har fået over 20.000 ansøgere.

»Når man beder om hjælp, så er det jo, fordi man er presset. De fleste vil jo helst være fri. Det er folk, der er alvorligt presset. De beskriver, hvordan de faktisk ikke har råd til mad,« forklarer Maria Michell Blankensteiner, direktør for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn.

Fordi der er så mange ansøgere sammenlignet med tidligere år, er de forskellige organisationer heller ikke rustet til at kunne hjælpe alle ansøgerne.

Direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, forklarer, at de i år bliver nødt til at skuffe flere familier. For de er »langt« fra indsamlingsmålet.

Maria Michell Blankensteiner fra Foreningen til Støtte for Mødre og Børn tilføjer, at foreningen ikke før har oplevet så mange ansøgere, og derfor heller ikke har midlerne til at give støtte til alle.

»Jeg håber, at vi kan støtte cirka 3.000 mennesker, men vi har ikke indsamlet nok støtte. Lige nu står vi til at skulle afvise 50 procent af ansøgerne.«

Den samme situation gør sig gældende hos Frelsens Hær, skriver de på deres hjemmeside – de har heller ikke mulighed for at give julehjælp til alle ansøgere.

De forskellige organisationer kan dog ikke afvise den fejlkilde, at den samme person eller familie ansøger om julehjælp hos flere eller alle organisationer.

Det er nemlig ikke muligt for organisationerne at krydstjekke, at den samme person ikke får tilbudt hjælp – og tager imod hjælp – fra flere organisationer.

Og det kan Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen heller ikke afvise.

»Jeg kan ikke garantere, at der ikke er ansøgere, der har søgt flere steder. Men vi er rigtig grundige, så det er de mest pressede, der får hjælp,« uddyber hun.