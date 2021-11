Selvom justitsminister Nick Hækkerup ikke var involveret i regeringens beslutning om nedslagtningen af alle mink uden lovhjemmel, var det ham, statsminister Mette Frederiksen sendte i byen for at slå kritikken ned.

Det kom frem under afhøringen af Nick Hækkerup i Minkkommissionen fredag.

Nick Hækkerup var ikke med på det skelsættende møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november 2020, hvor regeringen besluttede, at alle mink skulle slås ned.

Justitsministeren lå nemlig syg derhjemme med corona og var sat ud af spillet i flere dage.

Minkavlerne gik i gang med at aflive deres dyr, men 8. november eksploderede sagen i pressen, da det kom frem, at der ikke var lovhjemmel til nedslagtningen af minkene.

Den ulovlige nedslagning skulle være stoppet omgående, indtil der var skaffet lovhjemmel, lød det fra flere juraprofessorer i en artikel 20. november på dr.dk, som blev fremvist i Minkkommissionen fredag.

Og Mette Frederiksen havde som statsminister ansvaret, lød det fra professorerne.

Men det var forkert, mente man i Statsministeriet, og Nick Hækkerup skulle nu effektivt gå i rette med juraprofessorerne, fremgik det.

I en sms fra sin særlige rådgiver, Michael Schreiber, fik Nick Hækkerup den 21. november kl. 9.20 følgende budskab serveret:

'Hej Nick. Det er nogle artikler som denne, som STM (Statsministeriet, red.,) godt kunne tænke sig, at vi gik noget hårdere til.'

'Du vil så kunne sige noget i retning af: Det er eksperterne der sludrer.'

Og videre:

'Ansvaret for at rette op på fejlen var Mogens' (tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, red.). Vi har ministerstyre i DK med delt ressort (...). Mette er derfor fuldstændig ansvarsfri og nu må vrøvlerierne stoppe.'

Minkkommissionens udspørger Jakob Lund Poulsen ville vide, om Nick Hækkerup blev sendt i byen af Mette Frederiksen som en slags lynafleder for regeringen.

»Ja, jeg ved ikke om lynafleder er det rigtige ord. Men i princippet: Lad os kaste nogen ind i debatten, som man tror, vil kunne stille os et bedre sted,« svarede Nick Hækkerup.

Han forklarede videre, at det ikke var i hans formelle egenskab som justitsminister, at han blev kastet ind i debatten af Mette Frederiksen. Det var mere for at kunne give debatten noget tyngde, med den ballast, en tung minister har, lod han forstå.

»Der er en forventning om, at jeg kan klare det,« sagde Nick Hækkerup og tilføjede:

»Det er både rart. Og urart. Men mest rart.«

Genoplev fredagens afhøringer i B.T.s LIVE-blog herunder: