»Hej, frække. Jeg har glædet mig til at lege dig med i dag. Mmhh... Jeg håber også, du har glædet dig til at lege med mig.«

Det starter Natascha Sophiaa typisk med at sige i en livevideo til kunden i 'den anden ende'. Og så gør hun, hvad den betalende nu ønsker, der kan være alt fra onani til leg med fødder og andre sex-fetishes.

24-årige Natascha Sophia fra København lever af det sociale medie OnlyFans. Her betaler folk hende et månedligt beløb for at abonnere på hendes nøgenbilleder, onani- og sexvideoer.

Og selvom det lille hjem er fyldt med kostumer, dildoer, buttplugs, vibratorer, womanizers og andet sexlegetøj, er det tanken om penge på kontoen, der tænder hende.

Hvad er OnlyFans? OnlyFans er et socialt medie, hvor man kan uploade billeder og videoer og abonnere på andre brugeres indhold. Man skal være fyldt 18 for at oprette en bruger på OnlyFans. Mediet er blandt andet kendt for frække billeder og porno, men der findes også andet indhold, som fx videoer med personlige trænere eller behind-the-scenes-materiale fra kendte musikere. På OnlyFans betaler man et månedligt beløb til de brugere, man følger. Beløbet varierer efter, hvem man følger. Man kan også selv tjene penge på at uploade indhold, som andre brugere så betaler for at se.

»Jeg gør det udelukkende for penge. Jo, det er rart at få en orgasme, men for mig er det et arbejde – jeg tænder ikke på det,« fortæller Natascha, da jeg besøger hende i lejligheden i København.

Et sexarbejde, der udelukkende foregår online. Natascha vil ikke »deale« med folk i virkeligheden, som hun siger, og så er hun i øvrigt også aseksuel.

»Jeg har været udsat for et seksuelt overgreb, og det er nok derfor, jeg ikke har behov for sex. Og når jeg ikke har behovet, så tror jeg, det er nemmere for mig at have arbejdet,« forklarer hun og uddyber:

»Men efter jeg startede med OnlyFans, har jeg faktisk kunnet nyde at onanere. Det kunne jeg ikke før, så arbejdet har givet mig nydelse tilbage i min krop.«

'Forgive me father for I have sinned' står der på et par trusser, som Natascha har fået af en kunde.

Og så er det også et arbejde, der kan få hende til at grine, siger hun:

»Man oplever mange sjove ting. Eksempelvis sælger jeg mange pruttevideoer. Så når jeg kan mærke, at jeg skal slå en prut, så er det om at sætte tv'et på lydløs og holde telefonen ned til røven. Det kan også være tissevideoer, eller at jeg rører mig i armhulen.«

Og indtjeningen får da heller ikke hendes mundvige til at vende nedad.

En videosamling på mellem 10 og 20 af Nataschas prutter koster omkring 200 kroner. Hun har omkring 100 potienelle kunder, der i øvrigt er danske, som er interesserede i sådan en video. Hun har oplevet, at en mand ville betale hende 500 kroner for at tage sin egen opvask. I g-streng dog.

Men indtjeningen varierer meget.

»I januar og december har folk ikke penge, så der tjener jeg omkring 30.000 kroner. Men på en god måned er det omkring 60.000,« fortæller hun.

Og så tjener hun også penge ved at sælge brugt undertøj.

»Jeg tager 500 kroner for et par brugte trusser, jeg har gået med i 24 timer. Og så kan responsen være: 'Ej, du dufter dejligt. Ville ønske, jeg rigtig kunne dufte til dig ved at have min næse begravet',« siger Natascha.

Arbejdsopgaver er »bare blevet hverdag«, som hun selv beskriver det. Og hver kunde er et skridt tættere på drømmen om at få råd til købe en gård.

Men hvordan arbejdsopgaverne kan være pengene værd, kan jeg have svært ved at forstå. Og straks kommer tanken om, at Nataschas onkel, tidligere historielærer eller nabo i princippet kan se med.

»Jeg ved faktisk, at min gamle chef ser med, for det har han skrevet til mig. Det ville være akavet, hvis han stopper mig på gaden, men som udgangspunkt kan jeg lukke af og tænke, at det er penge, og at han bare er endnu en kunde,« forklarer hun.

Natascha kategoriserer sig som skuespiller og fortæller, at mange af orgasmerne blot er spil for galleriet.

»Selvfølgelig er der også ægte orgasmer, typisk i et livecall. Men 20 orgasmer om dagen vil være for hårdt. En skuespiller dør heller ikke ægte i en film.«

Men i modsætning til en skuespiller sidder du hjemme i din egen seng og er din 'egen virksomhed'. Bliver det ikke meget personligt?

»Når jeg laver videoer, er det ikke Natascha. Men Natascha Sophiaa, min arbejdspersona. Jeg føler ikke, jeg mister noget af min krop, men deler. Og det kan godt være, at jeg tager en dildo i røven, men det er mit arbejde,« konstaterer hun.

Hvad synes din mor om dit arbejde?

»Hun så nok helst, at jeg lavede noget andet. Min familie ved godt, hvad jeg laver, og jeg kan jeg godt sige til min mor, når jeg er ovre hos hende, om hun har en konvolut, fordi jeg har et par trusser på, som jeg skal sende,« svarer Natascha.

Og på spørgsmålet, hvorvidt hun aldrig stopper op og tænker, om hun skulle lave noget andet, svarer hun prompte:

»Nej! Det skulle kun være for at please andre og samfundet. Den fordom, der rammer min stolthed mest, er, at jeg er uintelligent. Men hvis du vidste, hvor meget der ligger bag at være selvstændig. At være sin egen revisor, marketingschef, producer, kameramand – der ligger mange skills bag.«

Dine videoer og billeder vil altid ligge et sted ude i cyberspace. Tror du, at du nogensinde kommer til at fortryde dit arbejde?

»Man skal aldrig sige aldrig. Men jeg tror det ikke. Jeg kan ikke forestille mig det. Jeg håber at kunne gøre det her resten af livet samtidig med, at jeg også laver noget andet,« siger Natascha.