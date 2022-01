»Nogle folk tror, vi er sindssyge, vildbasser eller kugleskøre.«

Fordomme, der er forbundet med ansigtstatoveringer, er mange. Det ved Amina Charai, der selv har fået udsmykket sit ansigt med permanente streger.

På kinderne har hun »et par mandalaer, der er lavet af en sydamerikansk fyr«. På hagen en berber-tatovering. Stilarten er ornamental.

Amina fik sine første ansigtstatoveringer for ni år siden, og dengang skulle hun kort vænne sig til, at folk kiggede lidt ekstra.

Amina Charai er tatovør og driver Bright Side Tattoo i København. Vis mere Amina Charai er tatovør og driver Bright Side Tattoo i København.

»Det tog mig én eller to dage, før jeg glemte, hvorfor folk gloede. Tatoveringerne blev så hurtigt en del af mig – den eneste forskel var, at jeg følte mig lidt mere lækker, når jeg kiggede mig i spejlet,« fortæller hun og uddyber:

»Jeg synes kun, det rammer mine smukke øjne ind. Jeg har meget mere selvtillid, hviler i mig selv og har lært at omgås folk på en mere afslappet måde.«

Derudover Amina lært at bekymre sig mindre om andres meninger, fortæller hun og beskriver det som en utrolig frihed.

Og netop »andres meninger« er svære at komme uden om, når man taler om tatoveringer i ansigtet.

Da jeg møder Amina i hendes butik, Bright Side Tattoo, i København, lægger jeg ikke skjul på, at jeg kan anse tatoveringer i ansigtet som værende drastiske, dramatiske og dystre. Og noget, som typisk hører til i hårde miljøer.

Men jeg må tydeligvis komme til kort.

»Der var en lang periode, hvor mange tænkte, at det kun var rockere, der havde ansigtstatoveringer. Men det er eddermame fjollede kriminelle, der har synlige tatoveringer, fordi de jo nemt vil blive genkendt. Den er død nu,« forklarer Amina.

Og med 'den' mener hun mine fordomme.

For godt nok hviskede folk og rystede på hovedet, da Amina for 19 år siden fik tatoveret sin hals. Og hun oplever da også stadig at få sat et label i hovedet som både vild og skør. Alligevel er tiden en anden nu.

Ifølge tatovøren er folk nemlig blevet bedre til at acceptere dem, der springer lidt ud fra flokken.

»Folk kigger da meget på mine tatoveringer i ansigtet, men det er, som om folk gennem årene har fået en mere afslappet tilgang til det. Faktisk er folk rimelig positivt indstillede. Men jeg tror, det er fordi, de er så fine, som de er. Der er intet provokerende ved dem. Jeg udstråler, at jeg elsker dem, og det kan folk mærke,« fortæller 40-årig Amina.

Hun oplever sågar, at flere smiler til hende, efter hun er blevet udsmykket i ansigtet.

»Jeg oplever sgu at få bedre service nu. Folk ser mig som et mere åbent og kreativt menneske, fordi jeg viser mit indre-ydre, som jeg kalder det, med kropskunst. Mange er begyndt at opfatte folk, der er meget tatoveret, som venlige mennesker. Fordi det er de også. Det er eddermame sjældent, at man møder et menneske, der er meget tatoveret, som er en røv.«

Men har du aldrig tænkt i et selskab, at du ser for vild ud?

»Måske da jeg var yngre. Men det tænker jeg ikke over længere. Der er ikke nogen, der gør, at jeg føler mig utilpas. Jeg kan sagtens sidde på en fin restaurant og føle mig tilpas.«

Det svarer Amina, der dog erkender, at nogle godt kan blive intimiderede af tatoveringerne:

»Det har jeg oplevet med dates. De har sagt, at de 'vel er for kedelige til mig'. De har tænkt, at jeg var spændende, men kunne ikke se nogen fremtid med mig. Og det handler jo bare om deres egen selvtillid, det kan jeg ikke tage mig af.«

Amina kan godt forstå, hvis nogen tænker, at de mange tatoveringer er langt fra deres verden. At det er for vildt og voldsomt. Men så snart man accepterer, at folk må se ud, som de har lyst til, bygges der bro:

»Jeg har altid oplevet, at man kan blive rigtig gode venner, selvom man er forskellige. Og ofte viser det sig, at jeg er den 'kedelige i selskabet'.«

Det fortæller hun og afslutter med ordene, jeg håber, der altid vil være tatoveret fast i min hjerne:

»Go crazy, hvad end der gør dig glad.«