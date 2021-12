Under pressemødet tyder det på, at mange danskere har besluttet sig for at bestille tid til vaccine - eller ændre deres vaccinetid.

Går man ind på hjemmesiden vacciner.dk, så bliver man mødt med et tidsestimat, der næsten når op på en time.

Klokken cirka 19.00 onsdag aften var køen 51 minutter lang.

En lille halv time efter er køen 56 minutter lang.

Noget tyder altså på, det bliver en lang aften på hjemmesiden, hvis man vil bestille vaccine i dag.

På pressemødet onsdag 18.30 sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, at der ikke er længe til, at alle over 65 bør være inviteret til tredje stik.

»Når ugen er omme, vil alle over 65 år have modtaget invitation til det tredje stik 5,5 måneder efter deres andet stik, ligesom alle 5–11 – årige vil have modtaget invitation til coronavaccine,« sagde han.



»Situationen på sygehusene er stadig kritisk og udvikler sig mere kritisk,« siger han. »Men de er åbne,« understreger Søren Brostrøm.

Han opfordrer alle til at blive vaccineret med alle tre stik.