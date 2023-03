Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vores medarbejdere i spildevandsafdelingen ved aldrig, hvad de møder ind til. Her var de i hvert fald lettere chokeret over, hvad der sad fast i en pumpe på vores pumpestation.«

Sådan skriver spildevandsselskabet Vesthimmerlands Forsyning i et billedopslag, som har skabt stor morskab på Facebook.

Mestendels fordi det – som mange påpeger – ligner et par meget store testikler.

»Man skal godt nok passe på her i kommunen, hvis man er mand. De suger sgu hårdt de toiletter. Så drenge, husk at rejs jer inden,« lyder det fra en kvindelig Facebook-bruger.

Ifølge Vesthimmerlands Forsyning er der tale om rester fra et dyr, men hvad det er for noget kød, ved de ikke.

Heller ikke hos slagteriet Himmerlandskød i Aalestrup, hvor kødet formentlig stammer fra, har man et klart, entydigt var.

»Men det er i hvert fald ikke testikler. For testiklerne på et kreatur bliver maksimalt på størrelse med en knytnæve,« siger medejer og administrerende direktør Lars Andersen.

»Så skulle det da lige være fra en elefant, men sådan nogle slagter vi selvfølgelig ikke,« tilføjer han med et grin.

Lars Andersen synes umiddelbart mere, det ligner noget fra maven på et kreatur.

Men hvordan en mave skulle være endt i kloakken, har han svært ved at forstå.

»Vi har et eksternt rengøringsfirma til at komme efter endt produktion. Så på en eller anden måde skal der for alvor strammes op på deres procedurer. Det kan ikke være sket under produktionen,« siger slagteridirektøren.

Ifølge Vesthimmerlands Forsyning skal Facebook-opslaget ses som en venlig påmindelse om, at man ikke putter andet end »tis, lort og papir« i toilettet og dermed også kloakken.