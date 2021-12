Forestil dig, at dit toilet ikke bliver gjort rent i fire uger. Lækkert? Nej, vel.

Men det er den uhumske virkelighed for en del af de borgere på Langeland, der er så svagelige, at de har fået bevilget rengøring.

Besparelser i Langeland Kommune betyder nemlig, at der er blevet skåret ned på rengøringen, skriver TV 2 Fyn.

Normalt ville de berørte borgere få gjort rent hver 14. dag.

Men på grund af en såkaldt rammebesparelse, som trådte i kraft 1. januar i år, er antallet af årlige rengøringer nu sat ned fra 26 til 24.

Konsekvensen i år er, at rengøringen mellem jul og nytår bliver sprunget over, og at der derfor kommer til at gå hele fire uger, mellem at der bliver gjort rent hos blandt andre Martin Magaards mor, Ingelise på 75 år. Hun lider af nervebetændelse i benene og kan derfor ikke selv gøre rent.

»Det er helt forrykt. Jeg synes bare ikke, at det kan være rigtigt. Det betyder meget for min mor. Som alle andre mennesker kan hun jo godt lide, at der er rent og pænt især her i julen,« siger Martin Magaard til TV 2 Fyn.

Den kommunale besparelser rammer de borgere, der ligesom Martin Maagaards mor får rengøring gennem fritvalgsordningen, hvor borgerne kan vælge et privat rengøringsfirma.

Er det i orden, at svage borgere ikke får gjort rent i fire uger hen over jul og nytår?

Ifølge formanden for sundhedsudvalget i Langeland Kommune, Lisa Pihl Jensen (S), var der ingen vej uden om besparelsen.



Kommunen stod over for at skulle skære rengøringen ned til hver tredje uge permanent eller gå ned fra 26 til 24 årlige rengøringer. Kommunen valgte det sidste.



Lisa Pihl Jensen håber, at de berørte borgere kan lave en aftale med deres rengøringsfirma om at få gjort rent efter tre uger hen over jul og nytår.

Men det kan borgerne godt glemme, lyder det fra Ritas Rengøring, som blandt andet gør rent hos Martin Maagaards mor.

Med de rammer, kommunen har udstukket, kan det ikke lade sig gøre, er meldingen.

På Langeland har de borgere, der har fået bevilget rengøring, men fået aflyst deres julerengøring, mulighed for selv at bestille rengøring, men så må de selv betale for det.