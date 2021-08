Lidls modekollektion er kommet i høj kurs og bliver i øjeblikket revet væk. Især deres sneakers.

Skoene, hvor deres logo og karakteristiske primærfarver – gul, rød og blå – er omdrejningspunktet, koster 111 kroner i butikken. Men på grund af det begrænsede antal og den store hype sælges de videre på Den Blå Avis, hvor et par netop er blevet sat til salg for 10.000 kroner.

Og for mange virker det måske mærkeligt, at folk er villige til at betale i dyre domme for sneakers fra en discountkæde.

Men her kommer en forklaring.

Ifølge modeekspert og redaktør på Børsen, Chris Pedersen, matcher Lidl nemlig en trend, man ser hos andre meget eksklusive brands, blandt andet Gucci, Balenciaga, Marhiela og Nike.

»For år tilbage begyndte det franske modebrand Balenciaga blandt at arbejde med billige logoer og materialer man kender fra 'one dollar stores' og lignende. Siden har især unge forbrugere ofte leget med 'skøre' brands og udtryk. Lidl er et sådant brand, og når de så faktisk designer en ret cool sneaker, der refererer de generelle chunky sneaker trends med skrappe farver, ja så baner man vejen til en mulig succes,« fortæller Chris Pedersen til B.T.

Og så skyldes hypen også, at discountkæden forstår joken, mener han:

»Lidl viser, at de er “in on the joke” og det er godt gået.«

Også modeekspert Sille Henning mener, at Lidl-moden tapper godt ind i tidens trend.

»Der er tale om 'hypebeast', altså at det handler om, at folk køber produktet, fordi det er populært - og kun er i et begrænset antal,« siger hun.

Derudover mener Sille Hening, at Lidl laver et genialt markedtingsstunt. Og det er ikke første gang, at man ser nogle ikke-fashion brands lancere nogle fashion produkter.

Eksempelvis har IKEA også oplevet en hype. Det skete blandt andet da det eksklusive brand Balenciaga i 2017 lavede en stor shopping-tote-taske, som minder bemærkelsesværdigt meget om den ikoniske IKEA-bærepose.

Derudover har leveringsfirmaet DHL lavet et samarbejde med mærket Vetements.

Og så til modeekspertens dom. Bliver Lidl-skoene revet væk, fordi de er fede eller fordi de er 'hypebeast'?

»Skoene tapper godt ind i 90'er tendensen, og jeg kommer til at tænke på en gammel Reebok eller Nike Huarache. Om man vil gå med den, handler jo om personlig stil, og den passer nok ikke til mig,« fortæller Sille Henning.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lidl Danmark efter den voldsomme succes, men den presseansvarlige Thomas Sejersen har ikke yderligere at tilføje lige nu. Det hele er gået stærkt, siden kollektionen udkom, lyder det.