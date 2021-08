Det er kun små to år siden, at de første glade skiløbere zigzaggede ned af Amager Bakke. Men nu er bakken igen i problemer.

De måtter, der gør skiløb muligt, er nemlig så slidte, at de hellere skal udskiftes i dag end i morgen, hvis man fortsat skal kunne glide ned af bakken med to brædder fastspændt til fødderne.

Men det koster 9,5 millioner kroner. Og de penge har Fonden Amager Bakke ikke.

Derfor sætter fonden nu deres lid til, at bakkens ejerkommuner vil hæve det nuværende lån, så regningen kan betales. Det skriver Politiken.

Det er kommunerne København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, der ejer Amager Bakke. Og at hæve lånet kan blive en bekostelig affære for kommunerne, der hæfter efter indbyggertal.

For eksempel skal Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afgøre, om den vil bevilge 6,9 ud af de i alt 9,5 millioner kroner det koster at udbedre de slidte skimåtter.

Lykkes det ikke at overtale kommunerne, så står Fonden Amager Bakke tilbage med spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for, at skimåtterne allerede nu er nedslidte.

Det var nemlig forventningen, at underlaget kunne holde flere år endnu, før det skulle forbedres.

Fondens forsikrings selskab Tryg har afvist anmeldelsen af skaden, og derfor kigger fonden nu på arkitektfirmaet bag Amager Bakke, Bjarke Ingels Group (BIG).

»Problemet er, at man har aldrig prøvet at fastgøre de her måtter på et underlag af den karakter, som findes på toppen af forbrændingsanlægget. Når det er et hårdt underlag, slides måtterne simpelthen anderledes og hurtigere,« siger bestyrelsesmedlem i Fonden Amager Bakke, Otto Christiansen, til Politiken.

Ifølge mediet så ønsker BIG ikke at kommentere slitagen, før der ligger en afgørelse fra syn og skøn, som rådgivningsfirmaet Cowi står bag.