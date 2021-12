»Når man bruger tre timer på at handle, selvom Rema ligger kun 100 meter væk, så køber man ikke is, kan jeg afsløre.«

I oktober 2016 fik Matilde Skibelund Nielsen fra Aalborg sprængt to blodkar i nakken. Den tidligere professionelle danser var godt i gang med fysioterapeutstudiet, men fik en hjerneskade og mistede også kontrollen over det, hun kunne kontrollere bedre end de fleste – kroppen.

Et år senere stod hun – nej, sprang hun – rundt på gulvet i Christianskirken, da hun dansede foran 650 mennesker ved en velgørenhedskoncert med Lis Sørensen. En stor kontrast til det genoptræningsforløb, hvor hun undervejs brugte tre timer på at handle.

Matilde med gangstativ under sin genoptræning. Privatfoto.

»Jeg så ikke et eneste nummer af koncerten, fordi jeg skulle danse til ekstranummeret. Jeg klarede mig igennem til sidste omkvæd og nåede at tænke: 'Du klarede den!' Men hun (Lis, red.) spillede så sidste omkvæd tre-fire gange – flere gange, end hun egentlig skulle. Men jeg gik ikke i stå.«

Sådan fortæller Matilde i dag om koncerten, hvor hverken førerhund eller hjerneskade kom i vejen.

Alt, hvad hun ville, var at danse, og heller ikke modstanden fra kommunen bremsede hende fra det eller at vende tilbage på studiet, hvor hun blev færdiguddannet i 2020 og nåede nul dage som arbejdsløs, inden Genoptræning Danmark ansatte hende.

»Jeg har en gammel mormor, som jeg har arvet min stædighed fra. Jeg havde måske ikke et mål om at kunne leve af at danse igen, men jeg havde et mål om at kunne vælge, hvis jeg ville. Hjerneskaden skulle ikke bremse mig,« fortæller Matilde selv, hvis tur fra hjemmet i Storvorde til den lokale Rema 100 meter væk altså rendte op i tre timer:

39-årige Matilde Skibelund Nielsen har stadig senfølger fra sin hjerneskade – men arbejder fuldtid som fysioterapeut, og den tidligere professionelle danser kan igen danse. Privatfoto

»Det var en periode på to-tre måneder. Jeg gik lidt af vejen og sad så og ventede på en bænk i en halv time. Jeg ventede inde i Rema, og jeg handlede kun de ting, jeg vidste, kunne tåle ikke at komme på køl med det samme.«

Matilde startede derfor hos Genoptræning Danmark, der tilbyder ubegrænset genoptræning, og som har lavet bemærkelsesværdige resultater i godt seks år – uden om det danske velfærdssystems tilbud.

Også i Matildes tilfælde havde kommunens fysioterapeuter været for uambitiøse:

»Jeg var forundret over, hvad jeg egentlig skulle bruge det til. Hvornår i min hverdag skal jeg gå 30 minutter på et gangbånd, når jeg ikke kan gå ned og handle? Det er ikke det samme at gå på et gangbånd, som det er at gå på et fortov eller jord og græs. For mig var det ligegyldigt at måle – jeg ville gerne, at jeg kunne fungere.«

I øjeblikket ligger Genoptræning Danmarks faciliteter i Fredericia, hvor Matilde Skibelund (tv.) er i gang med genoptræningen af Morten. Privatfoto

I den periode, hvor målet fra Aalborg Kommune var, at Matilde skulle kunne gå i en halv time på et løbebånd, lykkedes det hende at løbe, køre, cykle, snowboarde og vende tilbage til studiet.

»Kommunen mente ikke, jeg havde den rigtige accept. Jeg ville gerne kunne cykle på studiet som alle andre. Tage trappen. Men de mente, jeg skulle tage elevatoren,« siger Matilde.

»Det var hårdt, fordi der blev sået tvivl, og jeg blev sat i en kasse. Jeg følte jo stadig, at jeg var Matilde.«

I dag – fem år efter sine blodpropper – har hun få senfølger, blandt andet svimmelhed og hovedpine.

»Men det er nemmere at holde til, fordi jeg ved hvorfor,« siger hun og vender tilbage til det bøvlede forløb med kommunen:

»Da jeg gik dem på klingen, sagde de, at jeg ikke ville acceptere, at jeg havde en hjerneskade,« husker Matilde, hvis arbejde med kommunens fysioterapeut var begrænsede, lette øvelser – inden hun som en anden Pippi Langstrømpe kastede sig over langt sværere ting alene.

Hun ville mere:

Efter Matilde fik spængt to blodkar, måtte hun sætte fysioterapeutstudiet på pause. Men så snart hun var frisk nok igen, færdiggjorde hun det og gik ikke én dag arbejdsløs, før Genoptræning Danmark hyrede hende.

»Og jeg vidste jo ikke, om jeg kunne cykle på en normal cykel,« griner hun.

»Jeg fandt alt det sikkerhedsudstyr, jeg kunne finde, en fuldt opladet mobil, og jeg lavede en aftale med Mikkel om, at han var klar på telefonen. Han tilbød også at være med, men jeg ville godt selv prøve det. Da 'fyssen' hørte det, syntes hun, det var alt for vildt, og at jeg ikke havde tænkt mig om. Men det lykkedes jo!«

Genoptræning Danmark hed tidligere Back to Life og er et projekt stiftet af aalborgenseren Mikkel Salling Holmgaard, der har specialiseret sig i genoptræning og mirakeludretning. Mikkel var selv 'patient 0', da han blev knivoverfaldet og mistede førligheden i armen og litervis af blod. Den tidligere elitehåndboldspiller blev stillet et liv som handicappet i udsigt, men tog trods en lammet venstre arm sagen i egen hånd.

I dag er Mikkels førlighed tilbage. Han spiller sågar både håndbold og fodbold – men mest af alt har han siden 2015 brugt arme, ben og vågne timer på at hjælpe over 200 mennesker med at trodse skader, sygdom og alvorlige spådomme hos Genoptræning Danmark.

Matilde blev én af de 200:

»Matilde er fantastisk. Hendes tilgang til genoptræningen var forbilledlig, og kombinationen af Matildes faglighed, medmenneskelighed og åbenlyse talent for genoptræning gør hende til en af de helt afgørende kræfter bag, at Genoptræning Danmark er, hvor vi er i dag,« fortæller Mikkel om 'Mirakel Matilde', som han i dag er kollega med.

Genoptræning Danmark har netop udgivet en bog, hvor målet for Mikkel Salling Holmgaard er at lave endnu flere 'Matilder' ved både at dokumentere, men også give en guide for, hvad der kan lade sig gøre med den rigtige genoptræning.

»Jeg nåede undervejs at tvivle på mig selv i det, fordi jeg blev gjort mere hjerneskadet, end jeg følte, jeg var,« husker 39-årige Matilde, der med sine egne ord var »pænt nervøs for, om jeg havde taget munden for fuld«.

Og så er vi tilbage ved den novemberdag i 2017, der – ud over Matilde, Lis Sørensen og 650 andre i Christianskirken – også talte en førerhund:

»Inde i kirken var der lidt halvmørkt. Jeg når lige at se hunden tre trin før, jeg skal springe. Men jeg når at reagere og springe hen over den. Hvilket var ret heldigt, men gav mig også en følelse af: 'O.k., jeg kan godt',« slutter fysioterapeuten for Genoptræning Danmark.