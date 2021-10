Minkkommissionen vil have Mette Frederiksens ministerium til at gendanne sms-beskeder, som hendes særlige rådgiver har slettet.

Det oplyser kommissionens formand, landsdommer Michael Kistrup.

B.T. kan tirsdag afsløre, at rådgiveren Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage i november 2020, hvor minksagen var på sit højeste.

Samtalen fandt sted 10. november, hvor Statsministeriet lagde hårdt pres på for at få daværende fødevareminister Mogens Jensen til at tage ansvaret – og faldet – for minkskandalen.

Desuden kan B.T. afdække, at Martin Justesen har sat sin mobiltelefon til automatisk at slette sms'er.

Derfor vil Minkkommissionen nu have genskabt hans sms'er i hele perioden fra 1. september til ultimo december 2020, oplyser den til B.T.

Opdateres...