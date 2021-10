Torsdag var der afhøringer i Minkkommissionen.

Og her kom endnu en sms frem. I denne omtaler Pelle Pape, departementsråd i Statsministeriet, minkbranchen som 'lort'. En sms, der er hevet ud af en telefon fra afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen, da Pelle Pape havde indstillet sin telefon til automatisk sletning.

Og at Pelle Pape har omtalt minkbranchen som 'lort', er Pelle Pape ikke stolt af.

Til B.T. udtaler Pelle Pape:

»Jeg vil gerne oprigtigt beklage og undskylde over for minkavlerne. Jeg har fuld respekt for avlerne, og mit ordvalg i situationen afspejler ikke mit syn på erhvervet. Ordene er faldet mellem kollegaer i en periode med et ekstremt stort arbejdspres. Det ændrer ikke på, at jeg fortryder ordvalget – hvilket jeg som sagt oprigtigt vil beklage over for avlerne.«

Sms'en, der blev sendt 3. november 2020, indeholdt fire punkter.

1: Risikovurdering.

2: Tiltag i forhold til at aflive mink (herunder indstilling om at sætte det i dvale/lukke lortet)

3: Tiltag i forhold til smittespredning blandt mennesker

4: Politisk håndtering.

Og specielt punkt to springer altså i øjnene – nemlig at Pelle Pape bruger ordet 'lortet' om minkbranchen.

Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere, mener derfor, en undskyldning er passende.

»Det er absolut på sin plads at sige undskyld, når man siger, en branche er lort,« siger Tage Pedersen til B.T.