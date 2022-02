En »tonedøv« adfærd.

Sådan lyder kritikken fra fagforbundet 3F, efter det er kommet frem, at flere ministerier er storforbrugere af madudbringnings-tjenesten Wolt.

Regeringen har flere gange rettet skarp kritik mod Wolts forretningsmodel, men nu kan radioprogrammet Reporterne på 24Syv dokumentere, at det ikke har forhindret ministerierne i at benytte sig af Wolt, når de skal stille sulten.

Med sammenlagt 152 leveringer i 2021 er Justitsministeriet den suverænt største forbruger af Wolts madudbringning, mens nummer to på listen er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med i alt 43 Wolt-leveringer i 2021.

Fakta om Wolt Wolt er en finsk virksomhed, som er bindeled mellem restauranter, bude og forbrugere. Budene er ikke ansat af Wolt, men er freelancere, som får betaling for hver levering. Budene skal selv skaffe en cykel, scooter eller bil til at transportere maden. De fleste bude cykler rundt med maden. Gennemsnitslønnen ligger på mellem 165 og 175 kroner i timen. Til gengæld skal kurererne selv stå for pension, forsikring, feriepenge og betaling under sygdom.

»Det er respektløst overfor de mennesker, der bringer maden ud«, siger Karsten John Kristensen, forbundssekretær i 3F, til Reporterne på 24Syv.

Ingen ministre har ønsket at medvirke i Reporterne om sagen.

Beskæftigelsesordfører for socialdemokratiet i Folketinget, Henrik Møller, afviser dog kritikken.

»Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtigt kan se et problem her. Wolt er jo ikke en forbudt virksomhed«, siger Henrik Møller til Reporterne.

Så sent som i midten februar måned var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Frankrig til et uformelt ministermøde for at drøfte netop arbejdsvilkårene hos de såkaldte digitale platforme som eksempelvis Wolt.

»Det er helt afgørende, at vi i EU får sikret ordentlige arbejdsvilkår for det stigende antal mennesker, der arbejder på de digitale platforme«, udtalte Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse udsendt af Beskæftigelsesministeriet den 14. februar 2022.