70.486.338 kroner.

Så mange penge er på vej til 15 grønne AU-projekter.

Millionerne gives soms støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, og formålet er at give dygtige forskere et økonomisk rygstød til at gøre nye, forskningsmæssige landvindinger inden for områder som for eksempel miljø og klima.

I alt uddeler Danmarks Frie Forskningsfond 280 millioner kroner til 55 grønne projekter landet over.

»Det er en fantastisk nyhed for vores samfund og for den grønne omstilling at stå med så mange skarpe forskningsprojekter,« siger bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond Maja Horst i en pressemeddelelse.

Blandt årets grønne projekter er der for eksempel forskning om børns forhold til naturen, hvordan molekyler vekselvirker med hinanden i solceller, hvordan statens indkøb kan gøres mere grønne, samt noget så eksotisk som, hvordan danske forbrugere kan overbevises om at spise proteiner, der kommer fra insekter.

»Jeg har kun ros til den danske tilgang til grøn omstilling, hvor alle videnskabelige grene inviteres til at bidrage med løsningerne. Og det er muligt, fordi det grønne opslag både er åbent og bredt formuleret, og fordi vi har så mange dygtige forskere, der byder ind med deres bedste og mest nybrudsskabende ideer,« siger hun.

De 55 forskningsprojekter, hvoraf 15 af dem er fra Aarhus Universitet, er valgt ud blandt 479 ansøgninger. Og de mange ansøgninger glæder uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen (S).

»Danmark har tårnhøje klimaambitioner, og det kræver blandt andet en ambitiøs grøn forskningspolitik at indfri dem. Jeg er glad for at se de politiske beslutninger omsat i projekter som dem, Danmarks Frie Forskningsfond støtter her,« siger uddannelses- og forskningsministeren i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Forskere fra et bredt felt af videnskaber byder ind og kan på hver deres måde være med til at bidrage til Danmarks klimamålsætninger, til nye fremskridt og for nogles vedkommende også til danske job.«