Gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2 var ikke uheld, men bevidste handlinger, der har ført til to voldsomme rystelser i Østersøen.

Rystelser, der har forårsaget så store huller, at der formentlig er tale om deciderede sprængninger.

Og ifølge militærforsker ved Forsvarsakademiet Kenneth Øhlenschlæger Buhl er det højst sandsynligt bomber, der har ført til rystelserne.

»Redskaberne findes og er sådan set udviklet i forvejen. For at kunne sabotere sådan et rør er det mest oplagt at sprænge det i luften med en sprængladning, som bliver placeret på røret,« fortæller han til B.T.

Hvordan de så er havnet på røret, forklarer han med undervandsdroner.

»Dronerne er fjernstyret, og så sejler de ned og lokaliserer, hvor ledningerne ligger nøjagtigt. Herfra lægger de en bombe ved siden af, sejler væk, og så siger det puf,« siger han og påpeger, at de formodentlige bomber kan have ligget der længe.

»De kan have været placeret der meget længe. Det eneste, der sætter en begrænsning for det, er hvor holdbare, batterierne er.«

Han mener heller ikke, at det er en helt tilfældig handling.

»Nogen har vidst, hvor de her gasledninger præcist lå,« slår han fast og fortæller, at operationen formentlig er blevet udført om natten.

»Vi har i øjeblikket omkring ti timer med mørke. Og man kan sagtens gennemføre sådan en operation i nattens mulm og mørke med et civilt skib, uden man fatter mistanke,« fortæller han.

Lige nu er han heller ikke i tvivl om, at pilen peger mod Rusland og Putin, der skulle have udført handlingen.

»Vi ved, at russerne for mange år tilbage udviklede miniubåde, som kunne operere tæt på havets bund, og man kan heller ikke udelukke, at de har haft en specialbygget ubåd, der har kunne gennemføre den her operation.«

Uanset hvem, der står bag angrebene, er der grund til bekymring, siger Anders Puck Nielsen, militærforsker ved Center for Maritime Operationer til B.T.

»Det er meget dramatisk. Og det giver jo også en række bekymringer for, hvordan vi skal sikre vores kritiske infrastruktur generelt i landet.«

»Og hvad bliver det næste?« spørger han.