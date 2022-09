Lyt til artiklen

Det står nu klart, at de tre lækager på gasledninger i Østersøen er en bevidst handling.

Det er myndighedernes klare vurdering, fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag aften på et pressemøde om situationen ved gasledningerne i Østersøen.

Og den udmelding er alvorlig og bekymrende, fortæller Anders Puck Nielsen, militærforsker ved Center for Maritime Operationer til B.T.

»Det er meget dramatisk. Og det giver jo også en række bekymringer for, hvordan vi skal sikre vores kritiske infrastruktur generelt i landet.«

»Nu var det de her rørledninger, hvor der godt nok ikke løb gas i gennem for tiden, men hvad kunne ellers være blevet ramt? Og hvad bliver det næste?« spørger han.

Han forklarer også, at den usikkerhed, der har været hele dagen omkring lækagerne, formentlig er en bevidst strategi fra gerningspersonerne.

»Det betyder, at nogen har spekuleret i det her og dem, der har gjort det, har jo nok også spekuleret i netop den her usikkerhed, hvor der har været mange forskellige forklaringer og bud på, hvad der kan være sket.«

Hvem, der står bag gaslækagerne, er endnu uvis, men ifølge Anders Puck Nielsen peger pilen stadig i retning mod Rusland.

Herunder er markeret lokaliteterne for hændelserne samt seismograferne, der har registreret dem. Kort: GEUS og Google Maps. Vis mere Herunder er markeret lokaliteterne for hændelserne samt seismograferne, der har registreret dem. Kort: GEUS og Google Maps.

»Jeg kan ikke lige se, hvem der ellers skulle have nogen gavn af at begynde at lave sådan noget. Europæerne vil gerne have, at der bliver leveret gas gennem Nord Stream 1,« fortalte han tidligere på dagen til B.T.

Myndighederne vurderer dog ikke, at der er en øget militær trussel mod Danmark.



»Heller ikke en trussel mod Bornholm,« lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet.

Fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) lyder det, at lækagerne må være sket ved sprængning.

»Der er tale om så store huller, at det ikke kunne være sket ved et uheld,« siger Dan Jørgensen.

Han henviser videre til, at seismologiske undersøgelser har vist, at der mandag er sket rystelser i Østersøen omkring lækagerne.

»Typer af rystelser som man ikke ser ved jordskælv, men som man ser ved eksplosioner,« lød det.

Lækagerne er sket i internationalt farvand i det, der er Danmark og Sveriges eksklusive økonomiske zoner. Den første lækage blev konstateret mandag, mens de andre to blev opdaget tirsdag.

Lækagerne er sket sydøst og nordøst for Bornholm.

Du kan få det seneste nye og følge udviklingen om gaslækagerne her i B.T.s LIVE-blog.