Mikkel Salling Holmgaard blev sin egen første patient.

Nu er den aalborgensiske iværksætter debuteret som forfatter, efter han 1. december udkom med 'GenoptræningsBogen'. Som 19-årig var han til fest på Hasseris Gymnasium, hvor han gik imellem et knivoverfald, hvor Mikkels veninde, Cille, mistede livet. Han selv blev stukket i halsen.

Den daværende elitehåndboldspiller mistede førligheden i sin venstre arm, skulder og dele af nakken, ligesom det 11 centimeter dybe stik betød, han tabte tre og en halv liter blod.

Det efterfølgende forløb med genoptræning efterlod ham så frustreret, at han startede et projekt med støtte og hjælp til mennesker, der er kommet til i klemme i systemet med ubegrænset genoptræning.

"Jeg var på vej til en fest i en alder, hvor man ofte føler sig både udødelig og uovervindelig," skriver Mikkel Salling Holmgaard fra Aalborg i bogens forord om den skæbnesvangre aften for dengang 19-årige aalborgenser.

»Jeg var på vej til en fest i en alder, hvor man ofte føler sig både udødelig og uovervindelig,« skriver Mikkel Salling Holmgaard i bogens forord.

Da han vågnede op, var det eneste i hans kalender et møde med en læge i Odense fem måneder senere og derfor tog han sin genoptræning i egen hånd.

»Du skal ikke stoppe, bare fordi ingen siger, du skal fortsætte,« skriver han som det, der blev et motto for ham.

Siden 2015 har han stået i spidsen for Back to Life, der siden blev til Genoptræning Danmark – et projekt, der specialiserer sig i ubegrænset genoptræning og derigennem har hjulpet danskere med at trodse kommunens forudsigelser.

Mikkel Salling Holmgaard har fået noget mere skæg, men også meget at smile af. Blandt andet har han vundet prisen som 'Årets Nordjyde' for sit arbejde med Back to Life - nu Genoptræning Danmark.

»Det vil ikke gavne den enkelte læser at vide præcis, hvor skidt velfærden står.«

Siden 2015 har over 200 fået hjælp, der er lavet VIVE-rapporter og undersøgelser og derfor mener Mikkel, at det er med solid forskning i ryggen, når han kalder projektets resultater både 'flot' og 'himmelråbende.'

Den danske velfærdssystem måde at gribe genoptræning an på, bunder ifølge Mikkel Salling Holmgaard i, at der er forvirring om forskellen på rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning:

Kniven nåede 11 centimeter ind i halsen på Mikkel Salling Holmgaard.

»De tre ting er ikke de samme, og det vil vi gerne gøre både systemet, fagfolk og tilskadekomne opmærksomme på. I dagens Danmark bruger vi begreberne og ordene uden at vide hvad vi snakker om,« forklarer Mikkel.

I bogen skriver han at »systemet lever udelukkende på en illusion om, at [ …] vi i Danmark har velfærd«.

»Hvis forløbet med din kommune går glidende, så kan du være stensikker på, at det er fordi du allerede nu får meget mindre, end hvad du egentligt har ret til,« skriver han og fortæller om en stikprøve i en dansk kommune:

Med omkring 20.000 tilskadekomne om året i Danmark, har under 200 – eller mindre end én procent – modtaget den maksimale mængde genoptræning, viste en stikprøve som Mikkel Salling Holmgaard lavede på en kommune undervejs i projektet.

Mikkel Salling Holmgaard har side 2015 hjulpet over 200 mennesker med genoptræning fra alvorlige sygdomsforløb.

Genoptræning Danmark er drevet af ideen om at være dét, Mikkel selv manglede som sin egen ‘patient 0’.

Det samme er GenoptræningsBogen, som er lavet, så den kan bladres af folk med lammelser i armen.

»For 7 år siden lod jeg som om, at jeg flyttede til USA for at arbejde med genoptræning derovre, da ingen ville lytte herhjemme,« har Mikkel tidligere fortalt om sit arbejde, som nu altså kulminerer i den føromtalte bog.

Håbet er, at den skal stå på private klinikker og kontorer. Det er ikke med drømme om at have lavet en bestseller med salgstal som Harry Potter, at Mikkel Salling Holmgaard blev forfatter.

FAKTA: Genoptræning Danmark Siden 2015 har over 200 danskere fået hjælp til deres genoptræning fra akut sygdom. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skrev i 2018 en forskningsrapport om arbejdet. Åbnede 1/8-18 landets første og fortsat eneste genoptræningscenter med 'ubegrænset genoptræning' og 'genoptræningsgaranti' Genoptræning Danmark tilbyder genoptræning fem-otte timer dagligt. Hed tidligere 'Back to Life Project', ligesom konceptet 'Vand Virker!' er udsprunget af projektet.

Mikkels egen redning blev farmor, skriver han.

»Bedste, som på bare få minutter – og uden selv at vide det – gav mig (næsten) alt, hvad jeg havde brug for at vide.«

Farmoren var få måneder før Mikkels ulykke selv blevet lammet i hele den ene side af kroppen efter en hjerneblødning.

Under et familiebesøg fra Mikkel, var ‘Bedste’ blevet placeret på en kondicykel, og da fysioterapeuten efter 20 minutters svaren på spørgsmål fra Mikkel og resten af familien, vendte sig mod cyklen, udbrød hun i chok:

»Gerda! Du må jo slet ikke … Fire kilometer? Du skulle jo kun cykle 200 meter!«

Svaret fra farmoren blev benzinen på Mikkels eget genoptræningsbål:

»Der var jo ikke nogen, der sagde jeg skulle stoppe,« kom det fra farmor Gerda.