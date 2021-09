Mike Odgaard Sørensen fra Odense havde lige hentet en ny ladcykel, da han kom galt afsted.

På hans tur hjem begyndte cyklen at slingre, indtil den var ude af kontrol, og han væltede. Et styrt, der resulterede i et åbent brud på venstre overarm og en knust albue.

Mike Odgaard Sørensen oplevede dog ikke kun, hvordan det er at komme slemt til skade, men også hvordan det er, når vildtfremmede kommer springende for at hjælpe.

To mænd holdt nemlig ind til siden, da de så og kunne høre på Mike Odgaard Sørensens skrig, hvor ilde tilredt han var. De fik ham væk fra vejen, ringede efter en ambulance og sad og ventede med ham, til den kom.

»Det var jo en god oplevelse at mærke, at folk træder til. Og alt imens vi ventede på ambulancen, var der også bilister, cyklister og gående, som spurgte, om de kunne hjælpe. Om der var ringet efter ambulance. Og det er fedt at opleve.«

Styrtet resulterede i et åbent brud på venstre overarm og en knust albue. Foto: Privat Vis mere Styrtet resulterede i et åbent brud på venstre overarm og en knust albue. Foto: Privat

Efter Mike Odgaard Sørensen blev hentet af en ambulance tirsdag, har han været indlagt på Odense Universitets Hospital lige siden.

Man ved ikke, hvad udsigterne for armen er endnu. Den skal først opereres endnu engang. Under alle omstændigheder lyder lægernes dom, at den fulde førlighed nok ikke kommer tilbage.

»Jeg stod bare dér, og armen hang ned ved siden, og så skreg jeg. Det var jo virkelig godt, at der var nogen, der trådte til.«

Da Mike Odgaard Sørensen først havde fået hjælp og var landet på sygehuset, fik han behov for at sige tak til de to mænd, der hver især tog affære.

Den ene havde efter ulykken kontaktet hans kone og fortalt, hvad der var sket. Derfor havde Mike Odgaard Sørensen et nummer han kunne fange ham på. Den anden efterlyste Mike Odgaard i et opslag på Facebook. Og det lykkedes faktisk at finde frem til den anden hjælpsomme unge mand. Vedkommende skrev selv i kommentarfeltet under Facebook-opslaget.

»Det var bare rart at kunne få sagt ordentligt tak. Det føler jeg lidt, man bør gøre i sådan en situation.«

Mike Odgaard Sørenssen siger, at begge af de to mænd, der trådte til tirsdag, bare så det som deres pligt, og en ting, de ville håbe, alle ville gøre i sådan en situation. I sit opslag skriver Mike Odgaard Sørensen også, at det er fantastisk at vide, at man bor i et område, hvor folk hjælper hinanden.