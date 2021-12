En baglygte på Mette Frederiksens ministerbil blev smadret, der blev kastet med æg, der blev råbt og skreget, slået på potter og pander – flere demonstranter blev anholdt.

Indenfor i retslokale 003 i Retten på Frederiksberg var stemningen heller ikke i top.

Her gik Minkkommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, statsminister Mette Frederiksen på klingen, der undervejs himlede med øjnene af hans spørgsmål.

Det var Mette Frederiksens tur til at blive afhørt af kommissionen, der undersøger forløbet bag regeringens ulovlige ordre om at slå alle mink ned.

Der opstod tumult, da en ministerbil kørte fra Retten på Frederiksberg, bilen blev overdænget med slag, spyt og hvad de frustrede demonstranter lige havde ved hånden.

Beslutningen blev truffet på et møde, hvor Mette Frederiksen var formand. Det står også fra flere vidner klart, at det var statsministeren, der konkluderede, at alle mink skulle aflives.

Men alligevel afviste Mette Frederiksen gang på gang alt ansvar for skandalen.

»Formelt set er det den ansvarlige minister, der træffer beslutningen og eksekveringen heraf,« sagde Mette Frederiksen med henvisning til daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen.

Hun understregede dog, at hun ikke bebrejdede nogen noget.

Selvom statsminister Mette Frederiksen over for Folketinget og befolkningen flere gange har sagt, at det var regeringen – 'vi' – der traf beslutningen om at slå alle mink i Danmark ned, placerede hun altså entydigt det formelle ansvar for beslutningen hos Mogens Jensen.

»Du taler om 'vi, vi, vi'. Er der en grund til, at du udtaler dig sådan?« spurgte udspørgeren.

»Nej, og det ændrer ikke på, hvad jeg har sagt før, at det formelt er den ansvarlige ressortminister, der træffer beslutningen,« svarede Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg, torsdag 9. december 2021.

Som et ekko af sin departementschef, Barbara Bertelsen, henholdt Mette Frederiksen sig til, at vi har ministerstyre i Danmark, og at det derfor er ressortministeren, der bærer ansvaret, ikke regeringen som et kollektiv.

Det er korrekt, hvis man alene henholder sig til statsret, men en juraprofessor har i B.T. tidligere fastslået, at virkeligheden er mere nuanceret.

Inddrages Ministeransvarsloven, som bygger på straffeloven, kan ministre nemlig være medansvarlige for en ressortministers ulovligheder, hvis beslutningen eksempelvis er truffet på et ministermøde.

Det har Statsministeriet endda selv oplyst i et svar til Folketinget. Og det er netop tilfældet i denne sag.

Men statsministeren afviste kategorisk, at Ministeransvarsloven er relevant at inddrage, da Ole Spiermann, medlem af Minkkommissionen, spurgte ind til det:

»Nej, det mener jeg ikke!« sagde Mette Frederiksen.

Så du holder fast i, at det er ressortansvaret, der afgør?

»Ja, jeg mener, at det er det, der følger af grundloven,« svarede statsministeren.

Minkkommissionen skal ikke fælde nogen dom over, om det er Mette Frederiksen eller Ole Spiermann, der har ret. Den skal undersøge og oplyse sagen, og til foråret afleverer den sin beretning til Folketinget.

Politikerne i Folketinget skal på den baggrund drage en konklusion. I yderste konsekvens kan det ende med en rigsretssag mod en eller flere ministre.



Mette Frederiksen var i det hele taget stridslysten under afhøringen.

Adskillige gange parerede hun udspørgerens spørgsmål med, at hun ikke havde mulighed for at udlægge, hvad andre havde skrevet i sms'er og mail. Det måtte de selv gøre, fastslog hun.

Hun angreb også sundhedsminister Magnus Heunickes noter fra Koordinationsudvalgsmødet 3. november sidste år og fra et møde i Socialdemokratiets folketingsgruppe tidligere samme dag.

Mette Frederiksen lod klart forstå, at kommissionen ikke skulle tillægge Heunickes noter stor sandhedsværdi.

»Jeg kan ikke helt genkende mine egne udtalelser fra noterne,« sagde hun og tilføjede:

»Det er én persons meget kortfattede referat.«

Efter afhøringen fastslog Mette Frederiksen, at hun ikke fortryder at have beordret alle mink aflivet:

»Det var en rigtig beslutning.«