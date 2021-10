Et spørgsmål lige til højrebenet.

Sådan burde det umiddelbart være, når statsminister Mette Frederiksen bliver spurgt, om det er i orden, at hendes regering fortsætter med at bryde loven.

Men sådan fungerer det åbenbart ikke.

For i et svar til Venstres Torsten Schack Pedersen nægter Mette Frederiksen nu at svare på netop det spørgsmål, som mellem linjerne er direkte relateret til minksagen, hvor regeringen aflivede alle mink uden lovhjemmel.

Folketingets åbning 2021. Statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Folketingets åbning 2021. Statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale. Foto: Søren Bidstrup

I svaret skriver Mette Frederiksen, at hun vil 'anmode om, at spørgsmålet stilles til justitsministeren som den ansvarlige ressortminister'.

Der står desuden i svaret, at Statsministeriet har været i kontakt med Venstre-ordføreren om spørgsmålet. Men at han har fastholdt, at Mette Frederiksen selv skulle svare.

Meningen var, at Torsten Schack ville have stillet spørgsmålet til Mette Frederiksen under Folketingets spørgetid onsdag.



Men det siger statsministeren altså nej til.

»Jeg synes, det er forkasteligt, at statsministeren ikke vil stille op i Folketingssalen og svare på et helt centralt spørgsmål om, hvordan regeringen ser på vores retsstat,« siger Torsten Schack.

»Det helt grundlæggende for vores samfund at alle følger loven, og nu har vi så en statsminister, der nægter at svare på om hendes egen regering skal følge den samme lov som alle andre danskere,« siger han.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, nægtede at svare på det samme spørgsmål, da han for nylig deltog i Debatten på DR2.

Her blev Raabjerg Madsen af vært Clement Kjærsgaard spurgt, om det nogensinde kunne være legitimt, at en regering fortsatte med en praksis, som den ved, er ulovlig.

Men socialdemokraten henviste han til, at han ikke kunne svare på spørgsmålet, fordi det ville ramme ind i minkskandalen.

Den sag, der lige nu behandles i den såkaldte minkkommission.

B.T. har ellers tidligere kunne fortælle, at kommissionen ikke har noget imod, at regeringen svarer på spørgsmål om sagen.

»Jeg kan oplyse, at Minkkommissionen intet har imod, at Rigspolitiet svarer på spørgsmål fra pressen, og at dette ikke skønnes at ville virke forstyrrende på Minkkommissionens arbejde,« forklarede formand Michael Kistrup til B.T. i forrige uge.