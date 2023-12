»Det er klart, at det er penge, som vi hellere ville have brugt på andre opgaver og ydelser på vores hospitaler.«

Sådan lyder reaktionen fra økonomidirektør i Region Hovedstaden Jens Buch Nielsen på de udgifter, som regionen har haft til særligt diabetesmedicinen Ozempic i 2023.

En rundspørge foretaget af B.T. blandt landets fem regioner viser, at regionerne i 2023 har betalt over 100 millioner ekstra for den populære diabetesmedicin Ozempic, som de har købt dyrt af medicinkøbmænd, de såkaldte parallelimportører.

Novo Nordisk, der producerer Ozempic, har ikke kunnet følge med efterspørgslen, og derfor har parallelimportører kunnet sælge Ozempic dyrere, end de normalt ville kunne.

Parallelimportører køber medicin billigt i andre EU-lande og sælger det med fortjeneste i eksempelvis Danmark.

Apotekerne tilbyder altid patienten den billigste version af et lægemiddel, og derfor skal parallelimportørerne normalt prissætte deres medicin lavere end de officielle forhandlere for at kunne få solgt deres produkter på landets apoteker.

Men når de officielle forhandlere ikke har mere medicin på hylderne, som det var tilfældet for Novo Nordisk i dele af 2023, så kan medicinkøbmændene tage højere priser, og fordi regionerne betaler tilskuddet til medicinen, så ender regningen hos dem.

Region Hovedstaden alene oplyser i et skriftligt svar, at ekspeditionsbeløbet til Ozempic havde været 45,5 millioner kroner lavere, hvis al medicin havde været solgt direkte fra Novo Nordisk.

Regionernes udgifter til Ozempic Region Hovedstaden I perioden januar til september 2023 er der udskrevet 197.420 pakninger Ozempic. Ekspeditionsbeløbet, der både er patientens egenomkostning og tilskud fra region/kommune, er samlet set 325,5 millioner kroner. Penne solgt direkte fra Novo Nordisk udgør 57 procent af de solgte penne og 49 procent af ekspeditionsbeløbet. Havde alle penne været solgt direkte fra Novo Nordisk ville ekspeditionsbeløbet have været 45, 5 millioner kroner lavere. Region Midtjylland Region Midtjylland har haft et merforbrug på 17,6 millioner kroner på penne i 1-stks-pakninger, det gjorde sig særligt gældende i uge 31-39, hvor pennene var i restordre hos Novo Nordisk. 3-stks-penne sælges alene som parallelimport, og det betyder, at det er parallelimportørerne, som fastsætter prisen. Ifølge Region Midtjyllands beregninger har de haft en merudgift til 3-stks-penne på 18,5 millioner kroner. Region Syddanmark Region Syddanmark har haft en beregnet merudgift til Ozempic på 39 millioner kroner fra januar til og med oktober 2023. Det er særligt parallelimporterede 3-stks-pinde, der trækker prisen op, oplyser regionen.

Et problem, der ifølge økonomidirektør Jens Buch Nielsen bidrager til de udfordringer, som regionen i forvejen har med udgifter til tilskudsmedicin

»Det er et område, som vi følger meget tæt og med en vis bekymring for den fortsatte udvikling givet de økonomiske forudsætninger for det kommende års budget. At vi oven i de meget store udgifter til Ozempic har betalt mere end Novo Nordisks listepris pga. den stigende efterspørgsel på medicin med tilskud, er selvfølgelig noget, vi kan mærke i et i forvejen presset budget.«

Direktør for Foreningen for Parallelimpotører af Medicin (FPM, red.) Helle Sandager oplyser i et skriftligt svar, at lægemiddelimportørerne i dag indkøber Ozempic på det europæiske marked til priser, som er langt højere end Novos listepris, hvilket resulterer i den højere salgspris.

Det er ikke muligt for B.T. at få svar på, om de højere indkøbspriser modsvarer de høje salgspriser.

Helle Sandager afviser nemlig at oplyse, om foreningens medlemmer har haft en større avance på Ozempic i 2023 sammenlignet med 2022.

»Som brancheorganisation hverken kan eller må vi drøfte eller udveksle oplysninger om priser og avance på enkelte produkter, så der må jeg henvise til virksomhederne,« skriver hun.

Region Midtjylland oplyser i et skriftligt svar, at de til og med 15. November 2023 har haft en merudgift til parallelimporteret Ozempic på 36,1 millioner kroner.

I Region Syddanmark konkluderer regionen, at udgifterne til Ozempic har været 39 millioner kroner højere i 2023 på grund af parallelimport.

»Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en teoretisk beregning, men havde det været muligt for Novo Nordisk fuldt at forsyne det danske marked, er der ingen tvivl om, at det regionale tilskud til Ozempic ville have været lavere,« skriver regionen.

Region Nordjylland har ikke haft mulighed for at trække tal for merudgifter til Ozempic, men i regionens kvartalsrapport fremgår det, at Region Nordjylland på en enkelt måned - nemlig august måned - havde en merudgift til parallelimporteret Ozempic på 5 millioner kroner.

Region Sjælland er ikke vendt tilbage på B.T. henvendelse.

B.T. har tidligere skrevet, at regionerne ifølge en analyse fra Lægemiddelindustriforeningen Lif samlet havde 147 millioner kroner i merudgifter til parallelimporteret Ozempic i de første ni måneder af 2023.