En lang kø, der strækker sig hele vejen forbi rådhuset, rundt om hjørnet og et godt stykke ned ad gaden har taget form fredag eftermiddag i Odense.

Alle står der med ét formål, og det er at blive testet for coronavirus.

»Med tanke på den stigende smitte i Odense, så følte jeg, at det eneste rigtige var at få taget en test,« lyder det fra Chris Allo, der til dagligt arbejder som skolelærer i Odense.

Torsdag meldte kommunen da også ud, at smitten i Odense er steget kraftigt. Alle blev derfor opfordret til at få foretaget en test og ikke mindst til at få vaccinen mod coronavirus.

Og blandt andet derfor befandt Chris Allo sig i den lange testkø fredag eftermiddag.

»Jeg har ventet lidt over en halv time, men det gør mig ikke noget. Det er ret normalt på sådan en fredag,« siger han omkring 50 meter inden, det er hans tur til at få en vatpind i næsen.

Lidt længere fremme i køen står Per Sørensen, som også har ventet over en halv time på at få en test. Men også han ser det som sin pligt at blive testet.

»Nu har man jo både hørt og læst, at smitten i Odense er stigende, og derfor synes jeg, at det rigtige at gøre var at få taget en test. Også af hensyn til andre end mig selv,« siger Per Sørensen.

Per Sørensen stod i kø til en coronatest ud fra et forsigtighedsprincip. Smitten i Odense har nemlig bevæget sig over et niveau, der gør, at nye tiltag er blevet taget i brug. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Per Sørensen stod i kø til en coronatest ud fra et forsigtighedsprincip. Smitten i Odense har nemlig bevæget sig over et niveau, der gør, at nye tiltag er blevet taget i brug. Foto: Amanda Kieler Andersen.

De fleste i køen har torsdag aften fået besked fra kommunen om, at en test var en god idé, og netop derfor var Camilla Mogensen også mødt op fredag eftermiddag.

»Jeg fik en besked i min e-Boks fra kommunen om, at smitten er stigende i Odense, så jeg tænkte, at det var en god idé at få det tjekket,« siger hun.

Og selvom køen altså er lang, så var der ingen sure miner at spore i den lange kø.

Spørger man Gitte Jørgensen, der arbejder med testkapaciteten i Region Syddanmark, så er det også et under, at Carelink, der altså står for kviktesten på Flakhaven, formåede at stable et testcenter så hurtigt på benene.

»Carelink har virkelig rykket på den stigende smitte i Odense. De har været sindssygt gode til at få stablet et testcenter på benene, og vi i regionen har kun ros til overs for deres indsats,« siger Gitte Jørgensen og fortsætter:

»Men når det så er sagt, så kunne det godt tyde på, at der endnu ikke er helt kapacitet nok, og det ved jeg, at der bliver arbejdet på højtryk for at finde en løsning på.«

Gitte Jørgensen forsikrer i den forbindelse om, at man både i kommunen og regionen gør alt, hvad man kan for hurtigt at skalere testkapaciteten op.

Men har man så virkelig været klar til at åbne fredag, når køen er så lang?

»Arbejdet med testcenteret gik først for alvor i gang torsdag aften, og fredag morgen formåede Carelink at åbne. Selvfølgelig møder vi mange, som er trætte af den lange ventetid, og som også kan blive lidt ubehagelige omkring det, men vi gør virkelig alt, hvad vi kan,« siger Gitte Jørgensen.

Testcenteret på Flakhaven har åbent frem til klokken 18:00 fredag og åbner igen fra klokken 10:00 til 16:00 både lørdag og søndag.