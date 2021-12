'Vi har desværre udsolgt af flæskesteg – men hvad med en skinke i stedet?'

Det spørgsmål kan man sagtens blive stillet, hvis man har sat kursen ind i jagten på en flæskesteg – og søger mod Bilka i Aalborg.

For efterspørgslen på flæskesteg har været massiv inden jul, hvorfor der bliver meldt udsolgt lillejuleaften.

Det oplyser Peer Thomasen, varehuschef i Bilka Aalborg-bydelen Skalborg.

»Der har været enormt tryk på vores flæskestegssalg gennem de sidste uger, hvor rigtig mange allerede har sikret sig forsyningerne til de forestående juledage.«

»Derfor vil nogle nok opleve at gå forgæves efter flæskesteg i dag,« lyder det fra varehuschefen.

Om der er en konkret årsag til den massive efterspørgsel, er et ubesvaret spørgsmål.

Men B.T. har tidligere beskrevet, at der udbrudt priskrig på populære dagligvarer til julen, som har fået priserne til at rasle ned til et historisk lavpunkt.

Blandt andet smør, fløde – og ja, flæskesteg – hitter. Og det får folk til at ile mod supermarkederne:

»Der er mange, der fylder både fryser og køleskab lige nu, for priserne er vitterligt i bund på en lang række varer. Det er en gylden tid for mange forbrugere, en form for gavebod nærmest, så det er forståeligt, hvis man ikke har så mange penge at gøre med,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS.

Ankommer man til Bilka i Skalborg – og ikke kan se en flæskesteg – er butikken til gengæld klar med alternativer.

»Skulle det ske (at der ikke er mere flæskesteg, red.), har vi andre gode alternativer såsom skinke- og ribbenstege,« lyder det fra varehuschefen.