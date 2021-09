Den 1. marts 2021 er en dag, Martin Godsk fra Åbyhøj sent vil glemme.

Han er på arbejde som p-vagt i Aarhus og er i fuld gang med at tjekke om nogle af bilerne i en gård holder ulovligt parkeret, da han pludselig ser en masse hvid røg komme fra Vestergade 72 i Aarhus.

»Jeg tænker, at der noget helt galt og løber ud på gaden, hvor jeg kan se, at det brænder i en lejlighed på fjerde sal. Der kommer store flammer ud af vinduerne, og jeg bliver bekymret for, om der er nogen derinde,« siger han til Lokalavisen Aarhus.

På et splitsekund tager han aktion.

Martin skynder sig at få forbipasserende til at ringe 112, mens han selv løber ind i opgangen og gør alt, hvad der står i hans magt for, at opgangens beboere kommer ud.

Til B.T. fortæller han, at han ikke på noget tidspunkt er bange under evakueringen, men der er dog et tidspunkt, hvor han lige må tage en ekstra dyb indånding.

»Da jeg var på femte sal for anden gang, og jeg havde branden under mig. Der spekulerede jeg lidt på, hvad fanden jeg havde gang i,« siger han.

Men det fik ikke Martin til at stoppe sin redningsaktion, og da han befinder sig på femte sal for anden gang, er brændvæsenet kommet frem.

Men i stedet for at stoppe her, så vælger han lige at assistere brandmændende med at trække slanger op i opgangen, før han lader de professionelle gøre deres.

»Jeg havde lavet en aftale med en vicevært om at melde, når jeg kom ud fra opgangen, så det gjorde jeg. Jeg havde samtidig fået noget røg, som jeg lige skulle have tjekket, og så ville jeg heller ikke stå i vejen for brandfolkene,« fortæller han.

Hos Østjyllands Politi fortæller kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen, at Martin Godsks ageren i den grad var med til, at ingen personer kom til skade, og at branden ikke bredte sig. Han fortæller samtidig, at flere personer er blevet inviteret til en dusørcermoni på grund af deres handlinger. Her vil de involverede modtage en dusør på 1000 kroner.

»Jeg er meget ydmyg over det. Jeg er glad og stolt, det skal jeg ikke lægge skjul på, og jeg havde ikke regnet med at få en dusør, så derfor skal de også gå til de hjemløse i Aarhus, « fortæller han.

Og de hjemløse kan allerede fredag se frem til Martins dusør. Den modtog han nemlig i nat klokken 03.00.

»Jeg håber, jeg får tidligt fri i dag, og så skal jeg bare ned til værestedet og se, hvor jeg kan aflevere den,« siger han.