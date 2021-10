Marselisborg Dyrehave troede, at en 27 år gammel dispensation var deres redning fra ny EU-lovgivning, der kræver øremærkning eller aflivning.

Ifølge ny EU-lovgivning skal hjorte i indhegninger under 50 hektar være øremærket senest februar 2022, og det omfatter blandt andet Marselisborg Dyrehave i Aarhus, som dækker 22 hektar.

Dyrehaven mente, at de var sikret overlevelse med baggrund i en dispensation, som dyrehaven fik tilbage i 1994. Dispensation skulle være dyrehavens 75 dådyr og 40-45 sikahjortes redning.

Desværre for Marselisborg Dyrehave viser det sig nu, at den paragraf, de tidligere har fået dispensation efter, ikke kan trumfe den nye lovgivning.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Vi regnede med, at dispensationen var i orden, men det viser sig så, at det var en anden paragraf, vi havde fået dispensationen efter. Den skal vi så have justeret, og derefter få søgt den nuværende paragraf,« siger ansvarlig for Marselisborg Dyrehave, biolog Niels Jørgen Friis.

Er det ikke muligt at øremærke dyrene, og man ikke har dispensation, skal dyrene aflives.

For at kunne øremærke dyrene, skal man helt tæt på, og ifølge Niels Jørgen Friis er det ikke sikkert for hverken dyr eller mennesker. Alternativet er, at dyrene bedøves, men så kan kødet ikke efterfølgende spises.

Niels Jørgen Friis venter nu på svar fra Fødevarestyrelsen om, hvor vidt dyrehaven kan få en ny dispensation, eller om hjortene skal aflives. Han er fredag fortrøstningsfuld.

»Mon ikke at styrelsen finder en løsning på det her, for ellers er der jo rigtig mange kommunale dyrehaver, der er i den situation. Jeg kan ikke tro, at styrelsen vil lægge op til, at alle kommunale dyrehaver skal nedlægges,« siger Niels Jørgen Friis til TV2 ØSTJYLLAND.