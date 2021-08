Fremover finder hjemsendelser i skoler kun sted ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en meddelelse fredag.

Sundhedsstyrelsen lemper nemlig retningslinjerne, så hjemsendelser kun finder sted ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer.

Det vil for eksempel være, hvis mere end 30-40 personer på skolen er smittet, ved en superspredningsbegivenhed på skolen, eller hvis der er tale om nye og særligt bekymrende corona-varianter blandt de smittede på skolen, lyder det.

»Vi vil meget gerne være med til at få skolegangen tilbage til det normale før coronaepidemien. Vi ved, det er vigtigt for børns trivsel, at hverdagen er genkendelig. Derfor er vores prioritet at sikre, at skolerne forbliver åbne, så vidt det er muligt,« siger Andreas Rudkjøbing, der er læge i Sundhedsstyrelsen i meddelelsen.

Tidligere skulle en hel klasse hjemsendes, hvis én enkelt elev var smittet, da resten af klassen blev betragtet som nærkontakter.

Samtidig ændres definitionen af, hvem der er nærkontakt til en smittet, når det drejer sig om dagtilbuds-, skole- og uddannelsesområdet.

Med de nye retningslinjer skal man have været under en meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere for at blive nærkontakt. Man er derfor ikke længere nærkontakt, blot fordi man er i samme stamklasse som en smittet person.

Sundhedsstyrelsen opfordrer samtidig til, at flere forældre bestiller tid til vaccination, så de, der ønsker vaccinationen, kan komme i gang med deres vaccination hurtigst muligt.